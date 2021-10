Über 20 Grad warm: Noch einmal sommerliche Temperaturen in Thüringen erwartet

In den nächsten Tagen wird es in Thüringen noch einmal warm.

Erfurt. Das Wetter in Thüringen wird in den kommenden Tagen deutlich milder. Am Mittwoch soll es am wärmsten werden. Doch das hat nicht nur gute Seiten.

Die Woche begann in Thüringen mit ruhigem, teils sonnigem Herbstwetter. Die Tageshöchsttemperatur lagen vielerorts bei 17 Grad. In der Nacht zum Dienstag werden laut Deutschem Wetterdienst (DWD) lockere Wolkenfelder am Himmel entlangziehen, es bleibt aber niederschlagsfrei.

Am Dienstag wird es zunehmend bedeckt und am Nachmittag zieht von Westen her leichter Regen auf. Die Höchsttemperatur liegt dann bei maximal 16 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest. Im Thüringer Bergland sind einzelne starke bis stürmische Böen möglich. Die Nacht zum Mittwoch ist stark bewölkt, anfangs kann gebietsweise kann es nieseln.

Sturmböen möglich

Auch am Mittwoch wird laut DWD-Experten der Himmel stark bewölkt bis bedeckt sein, gebietsweise fällt schauerartiger Regen. Die Temperaturen erreichen maximal milde 21 Grad, im Bergland bis 18 Grad. Der Wind weht mäßig bis frisch aus Südwest, verbreitet können Windböen auftreten, auf den Bergen werden Sturmböen bis in die Nachtstunden erwartet.

Am Donnerstag ist es wechselnd bis stark bewölkt und gelegentlich fällt leichter Regen. Die Tageshöchsttemperatur liegt bei maximal 17 Grad. Der Wind weht weiter stürmisch aus Südwest, im Bergland können wieder Sturmböen auftrteten. In der Nacht zum Freitag gehen die Temperaturen deutlich zurück.