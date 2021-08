Wetteraussichten: Es wird zunehmend freundlicher und wärmer

Die kommenden Tage wird es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes nochmal deutlich wärmer in Thüringen. (Symbolfoto)

Leipzig/Erfurt. Die grauen Regenwolken verabschieden sich und ein kräftiges Hochdruckgebiet bringt in den kommenden Tagen mäßig warme Meeresluft nach Thüringen.

Am Dienstag ist es zunächst stark bewölkt und meist trocken, im weiteren Tagesverlauf wird es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) jedoch zunehmend freundlicher. Das Thermometer klettert auf bis zu 21 Grad, bei meist schwachem, teils stark böigem Wind aus Nordwest. In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel über Thüringen gering bewölkt und es bleibt niederschlagsfrei. Gebietsweise können sich Nebelfelder bilden.

Der Mittwoch beginnt örtlich zunächst mit Frühnebelfeldern und wolkenverhangenem Himmel. Ab den Nachmittagsstunden lösen sich der Nebel und die Wolken auf und die Sonne zeigt sich immer häufiger. Es bleibt trocken und die Temperaturen steigen auf maximal 23 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es locker bewölkt und vielerorts können sich neue Nebelfelder bilden.

Am Donnerstag zeigt sich laut DWD in Thüringen nach Auflösung des Frühnebels nahezu überall die Sonne. Die Luft erwärmt sich dann auf 24 Grad. Es bleibt trocken und der Wind weht schwach aus nördlicher Richtung. Die Nacht zum Freitag ist meist klar, in der zweiten Nachthälfte breitet sich vielerorts neuer Nebel aus.

Der Freitag wird überall sonnig und heiter, nachdem sich der Frühnebel aufgelöst hat. Mit maximal 25 Grad wird es dann nach Angaben der Wetterexperten nahezu überall spätsommerlich warm.