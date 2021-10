Wetteraussichten für den Rest der ersten Ferienwoche in Thüringen

"Goldener Herbst" in Thüringen (hier der Teich in Seebach).

Erfurt/Weimar. Der Herbst zeigt sich in der ersten Ferienwoche in Thüringen bisher von seiner ruhigen Seite. Wie das Wetter bis zum Wochenende wird.

Nachdem der Mittwochmorgen am Himmel über Thüringen wolkenverhangen begann, soll es laut Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Tagesverlauf weitgehend auflockern, bei Höchsttemperaturen von 16 Grad. Eine Ausnahme gilt demnach nur für das Werratal, wo den ganzen Tag über Nebel erwartet wird, sodass die Temperaturen nur knapp über 10 Grad steigen werden. In der Nacht bleibt es klar, die Temperaturen fallen auf bis zu vier Grad.

Pflanzen besser reinstellen

Der Donnerstag soll dann laut DWD ein echter "goldener Oktobertag" werden. Es soll wolkenfrei und sonnig werden, die Höchsttemperaturen klettern dann voraussichtlich auf bis zu 17 Grad. Nur im Werratal wird wieder Nebel erwartet, sodass es dort einige Grad kälter bleibt. In der Nacht kühlt es dann landesweit auf bis zu zwei Grad ab, Hobbygärtner sollten deshalb besser ihre Pflanzen warm abdecken oder reinstellen.

Am Freitagmorgen löst sich der Nebel in weiten Teilen Thüringens nur zögerlicher auf, danach wird es aber bei Höchstemperaturen von 16 Grad überwiegend sonnig. Noch etwas wärmer wird es mit maximal 17 Grad am Samstag. Dichte Wolkenfelder wechseln sich am Himmel mit sonnigen Abschnitten ab. Im oberen Bergland werden nach DWD-Angaben einzelne starke Windböen erwartet.