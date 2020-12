In der kommenden Nacht auf Mittwoch kann es in Thüringen stellenweise gefährlich glatt werden. (Symbolfoto)

Erfurt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet bei seiner aktuellen Prognose für die kommende Nacht in Thüringen gebietsweise Gefahr durch Glätte.

Wetterdienst: In der kommenden Nacht Gefahr durch Glätte

In Thüringen kann es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gefährlich glatt werden. So erwarten die DWD-Meteorologen vor allem im Bergland leichten Frost, der Glättegefahr mit sich bringt.

Grund für die Glätte: Neuschnee – zwar nur eine geringe Menge, dazu kommen aber vereinzelt noch leichter Regen, was spätestens dann aus Straßen und Wegen gefährliche Rutschbahnen macht.