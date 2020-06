Erfurt. Nach der aktuellen Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sind am Wochenende teils schwere Gewitter mit Unwetterpotenzial in Thüringen möglich.

Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern am Wochenende

In der Nacht zum Samstag ist es in Thüringen gering bewölkt, ausgangs der Nacht ziehen von Südwesten her dickere Wolken auf, es bleibt aber noch niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf angenehme 14 bis 11 Grad zurück.

Am Samstag zieht von Südwesten her dichte Quellbewölkung auf, im Werratal gibt es laut Deutschen Wetterdienst bereits am Vormittag erste Schauer, die sich allmählich nach Nordosten ausbreiten.

Ab dem späten Mittag dann verbreitet Schauer und Gewitter, die teils unwetterartig mit heftigem Starkregen, Sturmböen und Hagel durch den Freistaat ziehen. Maximal 25 bis 30, im Bergland 20 bis 25 Grad.

Am Sonntag bleibt es wechselnd bewölkt, am Nachmittag und Abend Schauer und Gewitter. Höchstwerte 24 bis 28, im Bergland 19 bis 24 Grad. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es stark bewölkt, anfangs noch mit Schauern, später Auflockerungen. Die Temperaturen erreichen 14 bis 11 Grad.

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden In ein altes Gutsherrenhaus in Seidewitz, einem Ort drei Kilometer entfernt von Schkölen, war ein Blitz eingeschlagen. Obwohl die Wehren schnell vor Ort waren, konnten sie nicht verhindern, dass der Dachstuhl komplett abbrannte. Foto: Jens Henning

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Das Holunger Freibad wurde von einer Schlammlawine erwischt. Geröll, Matsch und junge Maispflanzen ergossen sich in die Schwimmbecken. Mit vielen Helfern und der Feuerwehr musste das Bad am Sonntag gereinigt werden. Foto: Dieter Redemann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Felchta: Feuerwehrleute gehen über eine nach einem Unwetter überflutete Straße. Foto: Bernd März / dpa

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Am 14. Juni 2020 brach gegen 11 Uhr nach Starkregen ein kleiner Baum in der Ludwig-Jahn-Straße in Gera um. In Höhe der Hausnummer 9 fiel er auf einen dort geparkten Skoda Octavia. Kurz vor 12 Uhr war der Einsatz der Beamten der Berufsfeuerwehr Gera beendet. Sie zerteilten den Baum und legten das Holz auf einer Grünfläche ab. Foto: Sylvia Eigenrauch



Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Auch nach Starkregen fiel ein etwa 60 Zentimeter dicker Ast von einer Buche in der Ernseer Straße in Gera-Ernsee herunter. Beamte der Geraer Berufsfeuerwehr beseitigten gegen 7 Uhr das Hindernis. Foto: Jörg Haußner

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden In Themar ist eine Straße überspült worden. Foto: News5

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Außerdem blockierte ein Baum eine Straße. Foto: News5, unsere Redakteure und Fotografen

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Dicke Hagelkörner prasselten zudem noch herunter. Foto: News5, unsere Redakteure und Fotografen



Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Thüringen ist am Samstag wie der Rest Deutschlands überschüttet worden. In Themar wurde eine Straße überspült, ein Baum lag quer. Foto: News5, unsere Redakteure und Fotografen

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Auch im westlichen Thüringen gab es am Samstagabend starke Regenschauer. Foto: NEWS5 / Schuchardt / News5

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Zudem fielen viele Bäume den Windböen zum Opfer und knickten um. Die Feuerwehr hat dort am Abend alle Hände voll zu tun. Foto: News5, unsere Redakteure und Fotografen

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Das Holunger Freibad wurde von einer Schlammlawine erwischt. Geröll, Matsch und junge Maispflanzen ergossen sich in die Schwimmbecken. Mit vielen Helfern und der Feuerwehr musste das Bad am Sonntag gereinigt werden. Foto: Dieter Redemann



Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden In Dingelstädt waren 65 Einsatzkräfte bis 1.30 Uhr am Morgen unterwegs. In der Siedlung stürzten Bäume um, der Kindergarten Bummi stand unter Wasser. Foto: Feuerwehr Dingelstädt

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden In Weißenborn-Lüderode musste schweres Gerät zum Einsatz kommen, um Gräben und die Hauptstraße vom Schlamm zu befreien. Foto: Peter Polle



Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Auch in der Freibad-Baustelle stand das Wasser. Foto: Claudia Bachmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Feuerwehrleute aus der Gemeinde Anrode, aus Hollenbach, waren an der Heyeröder Landstraße im Einsatz. Foto: Claudia Bachmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Der starke Regen sorgte dafür, dass der Schwanenteich einen weiteren Zufluss" bekam. Foto: Claudia Bachmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Die Feuerwehr pumpte Wasser aus einem Abfluss des Schwanenteichs. Das drohte weitere Keller zu überfluten. Foto: Claudia Bachmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis. In der Siedlung in Felchta soll es über Nacht gut 140 Liter pro Quadratmeter geregnet haben. Am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr damit beschäftigt Keller leer zu pumpen und die Straße zu reinigen. Die Lagerhalle eines Dachdeckers samt seiner darin geparktenFahrzeuge ist stark beschädigt. Teile einses Gehwegs im Ort hat es komplett unterspühlt und herausgerissen. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Auch der Bach im Johannistal in Mühlhausen führte mehr Wasser als gewöhnlich. Foto: Claudia Bachmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: In der Siedlung in Felchta soll es über Nacht mehr als 140 Liter pro Quadratmeter geregnet haben. Am Sonntagmorgen ist die Feuerwehr damit beschäftigt Keller leer zu pumpen und die Straße zu reinigen. Die Lagerhalle eines Dachdeckers samt der darin stehenden Fahrzeuge ist stark beschädigt, Teile eins Gehwegs hat es komplett unterspült und herausgerissen. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Auf der wache der Mühlhäuser Feuerwehr am Bastmarkt werden die Einsätze koordiniert. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Auf der wache der Mühlhäuser Feuerwehr am Bastmarkt werden die Einsätze koordiniert. Foto: Daniel Volkmann



Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis In Grabe läuft massig Wasser und Schlamm vom Forstberg ins Dorf. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis In Grabe läuft massig Wasser und Schlamm vom Forstberg ins Dorf. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Auf der wache der Mühlhäuser Feuerwehr am Bastmarkt werden die Einsätze koordiniert. Foto: Daniel Volkmann



Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Ein Vater mit seinen beiden Söhnen beobachtet die Unstrut im Mühlhäuser Ortsteil Görmar. Foto: Daniel Volkmann / Daniel Volkmann Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Auf der wache der Mühlhäuser Feuerwehr am Bastmarkt werden die Einsätze koordiniert. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis In Grabe läuft massig Wasser und Schlamm vom Forstberg ins Dorf. Foto: Daniel Volkmann



Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis Auf der wache der Mühlhäuser Feuerwehr am Bastmarkt werden die Einsätze koordiniert. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann



Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Unwetter im Unstrut-Hainich-Kreis: Am Sonntagmorgen beseitigt die Feuerwehr Weberstedt die Spuren der Unwetternacht. Foto: Daniel Volkmann

Gewitter über Thüringen: Zahlreiche Schäden Keller laufen voll, Wasser ergießt sich in Garten, Baum stürzt auf Haus. Eine Straße muss kurzzeitig gesperrt werden. Mehrere Feuerwehreinsätze im Kyffhäuserkreis nach Dauerregen Foto: Silvio Dietzel

