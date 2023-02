Faschingswochenende wird regnerisch und stürmisch in Thüringen

Erfurt. Die Menschen in Thüringen müssen sich auf ein windiges und regnerisches Faschingswochenende einstellen. Die Bedingungen auf den Loipen und Skiwanderwegen im Thüringer Wald sind aktuell "eher schlecht"

Regnerisch und stürmisch geht es in Thüringen ins Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, zieht am Freitagabend von Norden schauerartiger Regen auf. Tagsüber ist es bei neun bis dreizehn Grad zunächst bedeckt, es gibt sogar länger trockene Abschnitte oder es regnet nur leicht. Im Bergland steigen die Temperaturen auf sechs bis neun Grad. Der Wind frischt auf und wird vor allem im Bergland in Böen stürmisch.

Nach weiteren Regenfällen in der Nacht regnet es bei neun bis elf Grad auch am Samstag zeitweise. Es weht ein mäßiger bis frischer Westwind mit stürmischen Böen. Im Bergland werden es fünf bis neun Grad. Am Sonntag geht der Regen oberhalb 400 Meter zunehmend in Schnee über. Während des Tages geht die Bewölkung jedoch zurück und es kommt die Sonne zum Vorschein. Die Temperatur geht auf sechs bis neun Grad zurück, im Bergland zwischen zwei und sechs Grad.

Die Bedingungen auf den Loipen und Skiwanderwegen im Thüringer Wald sind durch die milden Temperaturen aktuell "eher schlecht". Wie der Regionalverbund Thüringer Wald am Freitag mitteilte, müssten Sportlerinnen und Sportler mit Verunreinigungen durch Nadeln, mit Steinen in der Loipe und auch Unterbrechungen rechnen. Eine Neupräparierung sei derzeit nicht möglich.

Nach Angaben des Verbands sind aktuell acht Liftanlagen geöffnet, unter anderem in Oberhof, Masserberg und Steinach. Für Oberhof warnte der Regionalverbund jedoch bis zum Ende der Biathlon-Weltmeisterschaft vor größeren Einschränkungen im Wintersportgebiet. "Wir empfehlen allen aktiven Wintersportlern und Touristen, die nicht zu den Veranstaltungen möchten, daher die alternativen Wintersportgebiete im Thüringer Wald zu besuchen." Die WM endet am Sonntag.