Windböen in Thüringen erwartet

Erfurt. Windböen um 55 Kilometer pro Stunde werden heute in Thüringen erwartet

Windböen und Wolken erwarten die Menschen in Thüringen. Dabei wird der Tag wechselnd bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Demnach treten ab dem Vormittag bis zum frühen Abend Windböen um 55 Kilometern pro Stunde auf. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. In der Nacht wird eine geringe Bewölkung erwartet, dabei bleibt es trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 10 und 13 Grad ab. Der Dienstag wird heiter bis wolkig, am Abend sind vor allem in Westthüringen einzelne Schauer möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 20 und 24 Grad. In der Nacht zum Mittwoch ziehen zeitweise Wolkenfelder durch. In der zweiten Nachthälfte tritt im Südwesten schauerartiger Regen auf – bei Temperaturen zwischen 10 und 14 Grad. Am Mittwoch bleibt es zunächst wolkig, zeitweise kommt es zu schauerartigem Regen. Es können Gewitter auftreten. Im Tagesverlauf lockert es dann auf – bei Höchstwerten zwischen Höchstwerte 21 und 24 Grad. In der Nacht zum Donnerstag wird es weiterhin bewölkt und größtenteils regenfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 10 und 14 Grad.