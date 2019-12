Wintersportler machen Tourismuswerbung am Thüringer Meer

Für die aus dem Dornröschenschlaf erwachende Tourismusregion am Thüringer Meer ist es so etwas wie ein vorfristiges Weihnachtsgeschenk: Wintersportler vom „Team Thüringer Wald“ haben im September an der Bleiloch- und Hohenwarte-Talsperre zwei von insgesamt drei Entdeckertour-Videos gedreht. Nun werden die Filme veröffentlicht.

Die Folge mit der Rennrodlerin Dajana Eitberger und Bobsportlerin Mariama Jamanka ist seit wenigen Tagen auf Youtube zu sehen. Kurz vor Weihnachten soll auch der Film mit Rennrodler Johannes Ludwig auf der Videoplattform zu sehen sein, teilte Adrian Leeder, Projektmanager Sportlermarketing beim Regionalverbund Thüringer Wald in Suhl, mit. Vor wenigen Wochen wurde bereits die erste Folge „Mountainbiken am Rennsteig“ mit dem Biathleten Erik Lesser veröffentlicht.

Athletinnen teilen sich ein Bad

Die von den Eiskanälen dieser Welt bekannten Wintersportlerinnen Dajana Eitberger und Mariama Jamanka standen Anfang September in Saalburg und Burgk vor der Kamera. „In Vorgesprächen mit den Athletinnen zeigte sich, dass sich beide nicht nur ein Bad in der Bundeswehrkaserne teilen, sondern auch gerne baden gehen. Diese Leidenschaft für das kühle Nass und deren kulturelles Interesse haben wir zum Anlass genommen, um Dajana und Mariama ans Thüringer Meer zu entführen“, so Adrian Leeder.

Zwei Tage hat die Filmproduktion Gecko.1 Filmsequenzen mit den beiden Sportlerinnen auf den schwimmenden Ferienhäusern namens Treibhouse in Saalburg gedreht, berichtet Vermieter Sascha Horn. Im Film erklärt er den beiden Sportlerinnen, wie die auf 70 Kilometern Länge größte zusammenhängenden Stauseelandschaft Deutschlands zu ihrem Namen „Thüringer Meer“ kamen. Sascha Horn empfiehlt Dajana Eitberger und Mariama Jamanka sportliche Aktivitäten wie Windsurfen, Segeln, Mountainbike und Stand up Paddling. Auf den Brettern der Saalburger Personal-Trainerin Carolin Pfeffer von CSports genießen die Weltklassesportlerinnen und Markenbotschafterinnen für den Freistaat Thüringen einige Runden beim Stehpaddeln.

„Das ist ein optimaler Platz zum Leben und zum Arbeiten“, erklärt Carolin Pfeffer, was sie an ihrer Heimat so mag. Nach einem Imbiss am Bootsverleih in Saalburg unternehmen die Sportlerinnen auf einem 9500 Meter langen Abschnitt des 403 Kilometer langen Saale-Radweges eine Radtour in Richtung Schloss Burgk. Dort führt sie „Schlossherrin“ Sabine Schemmrich durch das historische Gemäuer, bevor sich Eitberger und Jamanka im Rittersaal ein Showduell im Fechten liefern und den Zuschauer auffordern, den Thüringer-Wald-Youtube-Kanal zu abonnieren.

Wasserwandern an der Saaleschleife

In der noch nicht veröffentlichten dritten Folge wird Rennrodler Johannes Ludwig am SEZ Kloster segeln, einen kurzen Besuch bei Dajana Eitberger am Treibhouse machen, an der Saaleschleife wasserwandern und den Campingplatz Linkenmühle besuchen.

Thüringen wirbt mit seinen erfolgreichen Wintersportlern für die Reiseregion Thüringer Wald. Mit der Kampagne wird eine bereits im vergangenen Jahr gestartete touristische Marketingaktion erweitert: Dabei waren Wettkampfkleidung und Sportgeräte der Athleten für die werbewirksame Platzierung des Logos „thueringer-wald.com“ genutzt worden. Die Gesamtkosten der zunächst auf ein Jahr angelegten Imagekampagne belaufen sich auf 258.000 Euro, teilte das Thüringer Wirtschaftsministerium mit.

Treibhouse-Inhaber Sascha Horn freut sich darüber, dass die bekannten Sportler mit dazu beitragen, die Stauseeregion bekannter zu machen. „Die Filme werden über die Social-Media-Kanäle des Regionalverbundes Thüringer Wald verbreitet und hoffentlich kräftig geteilt“, sagte Sascha Horn.