Universität ehrt Nobelpreisträger Doudna und Genzel mit Parkplätzen

Die US-Biochemikerin Jennifer Doudna ist von ihrer Universität als Reaktion auf die Zuerkennung des Nobelpreises für Chemie mit einem Parkplatz auf dem Campus-Gelände geehrt worden. Sie erhalte einen Ausweis, der ihr lebenslang umsonst einen Parkplatz auf diesem Gelände garantiere, teilte Carol Christ, Kanzlerin der University of California in Berkeley, am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz mit. „Das freut mich wirklich riesig“, sagte Doudna. „Nach 18 Jahren kann ich jetzt endlich auf dem Campus parken.“

Die Parkplatz-Ehrung für Nobelpreisgewinner hat an der kalifornischen Universität, wo es nur sehr wenige Stellplätze auf dem Campus gibt, Tradition. Auch dem deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel, dem am Dienstag der Nobelpreis für Physik zuerkannt worden war, und der emeritierter Professor an der University of Berkeley ist, steht nun ein lebenslanges Recht auf freies Parken auf dem Campus zu.

Biochemikerin Doudna erhält den Nobelpreis für Chemie in diesem Jahr gemeinsam mit der in Berlin arbeitenden Französin Emmanuelle Charpentier für die Entwicklung einer Genschere zur gezielten Erbgut-Veränderung, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.