Zeugnisse für Thüringer Schüler trotz vorgezogener Ferien erst am 19. Februar

Die vorgezogenen Winterferien führen nicht automatisch auch zu vorzeitigen Ausgabe der Zeugnisse. Nach Informationen aus dem Thüringer Bildungsministerium sollen sie erst am 19. Februar ausgegeben werden.

Die Bildungsgewerkschaft GEW hatte zuvor befürchtet, dass ein früherer Notenschluss den Organisationsdruck in den Schulen deutlich erhöhen würde. Die GEW halte es auch für denkbar, außer in den Anschlussklassen und den 4. Klassen der Grundschulen in Anbetracht der schwierigen Situation in diesem Jahr gänzlich auf Halbjahreszeugnisse zu verzichten.

