Zwei Straßenbaustellen in Schleiz abgeschlossen

Zwei größere Straßenbaustellen in Schleiz sind noch im alten Jahr abgeschlossen worden. Am Donnerstag war Bauabnahme in der Oschitzer Straße. Außerdem fand eine Dankeschön-Veranstaltung in der Oststraße statt.

Verkehrsfreigabe für die sanierte Schleizer Straße: Freitag, 7 Uhr

Die größte Baumaßnahme des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Obere Saale in diesem Jahr war der am 4. März begonnene Kanal- und Trinkwasserleitungsbau im Stadtweg des Ortsteiles Oschitz und der anschließenden Oschitzer Straße in Schleiz. „Insgesamt wurden 2,5 Kilometer Rohrleitung verlegt, die für die Trinkwasserversorgung, Abwasser- und Regenwasserableitung benötigt werden. Die Kosten für die Umsetzung dieses Vorhabens werden etwa 1,3 Millionen Euro betragen. Die vom Land Thüringen für die Herstellung des Schmutzwasserkanals beschiedenen Fördermittel betragen rund 210.000 Euro“, sagte Jörg Brunzel, Leiter Technisches Büro/Investitionen beim Zweckverband.

Damit wurden die Voraussetzungen für die Überleitung des Abwassers von etwa 40 Haushalten mit rund 120 Einwohnern zur zentralen Kläranlage Schleiz geschaffen. Bislang entwässerten deren Kleinkläranlagenüberläufe in den Kulmbach.

Baupause an Rennwochenenden

Pausieren mussten die unter Vollsperrung vollzogenen Bauarbeiten an sieben Wochenenden, als die zum Industriegebiet führende Straße als Umleitungsstrecke benötigt wurde, weil das Schleizer Dreieck wegen Rennveranstaltungen für den Individualverkehr gesperrt blieb. Die Straße musste für jene Wochenenden wieder verschlossen werden. Inklusive der Anpassung der Umleitungsstrecke hat das für den Zweckverband Mehrkosten von etwa 50.000 Euro ergeben, sagte Brunzel. Er dankte den Anwohnern für ihr Verständnis und zeigte sich mit der Arbeit der bauausführenden Firma Schwall + Mayer Hoch- und Tiefbau GmbH aus Neustadt sehr zufrieden.

„Wir waren durchgängig mit sechs bis acht Mitarbeitern vor Ort“, sagte Bauleiter Frank Brendel. Weil vor allem im Bereich der Kuppe der Felsen im Untergrund höher reichte als angenommen, musste eine Felsfräse eingesetzt werden. Die Straße soll am Freitag um 7 Uhr für den Verkehr freigegeben werden.

Jörg Brunzel bedauerte, dass die Stadt Schleiz den 550 Meter langen Straßenabschnitt nicht grundhaft erneuern wollte. „Wir haben uns damals bewusst gegen einen grundhaften Ausbau entschieden“, sagte Bürgermeister Marko Bias (CDU). Er zeigte sich dankbar, dass der Zweckverband seine größte Baumaßnahme in diesem Jahr in Schleiz tätigte. Jetzt sei lediglich die Kulmgasse noch nicht an die zentrale Kläranlage angeschlossen.

Anwohner feiern in Oststraße

Fertig gestellt wurde auch die Oststraße in Schleiz, die in zwei Bauabschnitten in diesem und vergangenen Jahr als Gemeinschaftsmaßnahme von Stadt und Zweckverband grundhaft ausgebaut wurde. Der erste Abschnitt setzte sich aus vier Straßenästen mit einem Wendehammer im nördlichen Teil des Wohngebietes zusammen. Seine Ausbaulänge beträgt insgesamt 270 Meter. Den zweiten Bauabschnitt bildet der in Ost-West-Richtung verlaufende geradlinige Straßenast mit einer Ausbaulänge von 257 Metern.

Auf Initiative von Bärbel Lecker bedankten sich am Donnerstag die Anwohner und die Stadtverwaltung mit Glühwein und Rostbratwürsten, Kaffee und Kuchen bei den Mitarbeitern der bauausführenden Firma Wieduwilt Bau GmbH aus Lössau. „Wir haben 1979 unser Haus gebaut und erhalten erstmals eine befestigte Straße“, freute sich Bärbel Lecker. Anwohner Friedwald Fischer, der den Bauarbeitern dafür dankte, dass sie die Bewohner der Straße rechtzeitig über nächste Bauvorhaben informierten, forderte eine Tempo-30-Zone beginnend ab der ABC-Schule ab der Einfahrt von der Greizer Straße im gesamten Wohngebiet.