Studium nicht immer die erste Wahl: Zwei Thüringer Abiturienten berichten von ihren Zukunftsplänen

Erfurt/Weimar. Bent Haube und Nikola Aschenbach haben nach ihrem Abitur verschiedene Vorhaben, trotzdem wollen beide eins – helfen. Was sie dazu bewegt.

Das Lernen, Schwitzen und Hoffen hat für die Thüringer Abiturienten nun ein Ende. Die Schülerinnen und Schüler schlagen nach dem Abitur ganz unterschiedliche Wege ein. Ein Praktikum, ein Freiwilliges Soziales Jahr, reisen, Ausbildung oder doch direkt studieren?

Den Absolventen stehen unzählige Wege offen. Diese Tatsache kann den einen oder anderen aber auch verunsichern. Unsere Zeitung hat mit zwei Thüringer Abiturienten gesprochen, die schon einen genauen Plan von dem haben, was sie jetzt machen möchten.

Einen Beitrag für die Gesellschaft leisten

Bent Haube möchte gerne eine Ausbildung zum Notfallsanitäter bei der Rettungsdienst Ambulanz Erfurt machen. Sein Beweggrund ist eindeutig, denn er möchte einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. „Ich will etwas machen, wodurch ich mich nützlich fühle und das Gefühl habe, dass ich der Gesellschaft etwas Gutes tue“, sagt Bent Haube.

Besucht hat der 19-Jährige das Pierre-de-Coubertin-Gymnasium Erfurt. Der Wunsch, Notfallsanitäter zu werden, entstand in der 11. Klasse. Zuvor spielte er auch mit dem Gedanken, zur Bundeswehr zu gehen, entschied sich jedoch dagegen.

Von seinen Freunden sei er der Einzige, der eine Ausbildung zum Notfallsanitäter macht. Die meisten würden eine Ausbildung im handwerklichen Bereich wählen oder ein Studium anstreben.

Konfrontation mit dem Tod

Am 1. September beginnt die Ausbildung zum Notfallsanitäter. Wenn Bent Haube daran denkt, kommen viele Gefühle und Gedanken auf, denn die Vorfreude ist groß. „Ich bin sehr aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ich freue mich, seitdem es feststeht, jeden Tag darauf. Der Sommer wird sich sicher sehr lang anfühlen“, sagt er.

Der Abiturient achtet seitdem er den Entschluss gefasst hat, Notfallsanitäter zu werden, viel stärker auf Rettungswagen auf den Straßen. „Ich kann hören, ob das ein Feuerwehr-, Polizei- oder Rettungswagen ist. Ich glaube, ich habe alle Dokus auf Youtube und Netflix durchgeschaut, die es zu dem Thema gibt“, sagt der 19-Jährige.

Bent Haube ist sich jedoch bewusst, dass er mit Dingen wie dem Tod konfrontiert wird. „Das ist ein Stück weit der Preis dafür, wenn man Leuten helfen will. Man sieht eben Sachen, die nicht so schön sind, sonst müsste man ja keine Hilfe leisten“, sagt er.

Was der 19-Jährige nach der Ausbildung plant, weiß er noch nicht genau. „Wenn man in etwas gut ist und dafür eine Leidenschaft hat, dann öffnet sich immer irgendwo eine Tür“, so Bent Haube. Er wolle schauen, wie die Ausbildung läuft, und die Chancen ergreifen, die sich bieten.

Nikola Aschenbach möchte in einer Schutzstation am Wattenmeer einen Bundesfreiwilligendienst absolvieren. Foto: Carlotta Masini

Nikola Aschenbach vom Humboldt-Gymnasium Weimar hat hingegen andere Pläne. Helfen möchte sie auch, jedoch in einer Schutzstation am Wattenmeer. Die 18-Jährige verschlägt es an die Nordseeküste nach St. Peter-Ording.

Den Naturschutzverein „Schutzstation Wattenmeer“, bei dem die Abiturienten ihren 13-monatigen Bundesfreiwilligendienst absolviert, gibt es bereits seit 1962. Der Verein betreibt ein enges Netzwerk aus 18 Stationen entlang der schleswig-holsteinischen Festlandküste.

Bundesfreiwilligendienst in einer Schutzstation

Die 18-Jährige erwarten dort ganz vielfältige Aufgaben. Ihr Arbeitspensum beträgt 39 Stunden pro Woche. Im Nationalpark-Haus Sankt Peter-Ording gibt es eine Ausstellung zum Leben mit Sand, Wind und Flut. „Wir werden die Ausstellung betreuen, Führungen und Workshops anbieten. Da gibt es auch einen Kurs, in dem man Bernsteine schleift“, sagt sie.

Außerdem werden Nikola Aschenbach und andere Freiwillige zu Wattführern ausgebildet und zeigen bei Watt-, Salzwiesen-, Vogel- und Inselführungen Besuchern die Natur im Nationalpark. „Alle zwei Wochen finden Vogelzählungen statt. Da fährt man um sechs Uhr morgens mit dem Fahrrad los und zählt die Vögel ab Sonnenaufgang“, sagt die Abiturientin. Weitere Aufgaben seien unter anderem Müllsammeln am Strand, Schutzgebiete einzäunen oder Disteln stechen.

Leben mit acht anderen zusammen

Wohnen wird sie dort in einer Wohngemeinschaft mit acht anderen Freiwilligen zusammen. „Ich bin gespannt, wie das wird. Ich selbst bin ein Einzelkind, und das ist auf jeden Fall etwas anderes. Aber ich freue mich, neue Leute kennenzulernen“, sagt sie.

Entschieden für den Bundesfreiwilligendienst hat sich Nikola Aschenbach, da die noch nicht viel von der Welt gesehen hat. Sie selbst interessiert sich für Tiere und den Schutz der Natur. Nach dem Freiwilligenjahr plant die 18-Jährige, Grundschullehramt zu studieren. Jedoch könne sie sich auch vorstellen, Journalistin zu werden.