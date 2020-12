Erfurt. 34.639 Mal rückten Lebensmittelkontrolleure 2019 in Thüringen aus. Wegen dabei festgestellter Mängel wurde die vorübergehende Schließung von 19 Betrieben veranlasst.

Lebensmittelkontrollen in Thüringen: Strafanzeigen gegen 41 Betriebe

Wegen Verstöße von Betrieben und Einrichtungen gegen das Lebensmittelrecht haben die Verbraucherschutzbehörden in Thüringen im Jahr 2019 Strafanzeigen in 41 Fällen erstattet. Bei Kontrollen wurden zudem 808 Verwarnungen ausgesprochen und 265 Bußgeldverfahren eingeleitet, wie das Gesundheitsministerium am Sonntag mitteilte.

Die Lebensmittelüberwachungsämter hatten demnach im vergangenen Jahr in 1517 von 16.358 kontrollierten Betriebe und Einrichtungen Verstöße unter anderem gegen Hygienevorschriften oder Fehler bei der Kennzeichnungspflicht festgestellt.

Der Anteil der kontrollierten Betriebe, in denen Verstöße aufgedeckt wurden, sei mit neun Prozent im Vergleich zu 2018 „leicht“ gesunken, bilanzierte das Ministerium. Thüringen habe weiter einen hohen Standard bei der Lebensmittelsicherheit, erklärte Ministerin Heike Werner (Linke).

Im Landesamt für Verbraucherschutz wurden demnach insgesamt 7186 Lebensmittelproben und 316 Produkte wie Wein oder weinähnliche Getränke untersucht. 74 Lebensmittelproben hätten sich als zum Verzehr ungeeignet erwiesen, etwa wegen darin enthaltener Fremdkörper. 24 Proben erwiesen sich als gesundheitsgefährdend, hauptsächlich wegen schädlicher Keime.

Insgesamt rückten die Behörden der Mitteilung zufolge zu 34.639 Lebensmittelkontrollen aus. Wegen dabei festgestellter Mängel wurde die vorübergehende Schließung von 19 Betrieben veranlasst. In Thüringen gibt es rund 30.000 Lebensmittelbetriebe und Hersteller von Bedarfsprodukten.