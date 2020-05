Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel zu Ramelows Regelverstoß: Beschädigtes Vertrauen

Geschichten, die am einfachsten zu erzählen sind, verbreiten sich auch am leichtesten, halten sich am hartnäckigsten und bleiben in Erinnerung. Dieses Prinzip machen sich Populisten vor allem in sozialen Netzwerken zunutze, in denen die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne für einzelne Inhalte bei wenigen Sekunden liegt. Meinungsbildung findet heutzutage dementsprechend bei vielen Menschen auch in wenigen Sekunden statt. Es gibt entweder Schwarz oder Weiß. Keine Grauzone, keine Differenzierung.

Bodo Ramelow hat mit seiner Anwesenheit bei der Beerdigung seiner Nachbarin Stoff für eine solche Geschichte geliefert: Ein Ministerpräsident, der gegen eine Verordnung seiner eigenen Regierung verstößt.

Das beschädigt Vertrauen in Politiker und Institutionen.

Dass er nun einräumt, er hätte eigentlich nicht dabei sein dürfen, es ihm und seiner Frau aber ein Bedürfnis war und „alles andere ihm unmenschlich vorgekommen wäre“, kann wenig über die Wirkung seines Verhalten hinwegtrösten. Auch die Relativierung in unserem Interview, er habe als Mensch und Christ teilgenommen und nicht als Ministerpräsident Thüringens macht es nicht besser.

Erstens, weil Bodo Ramelow immer Ministerpräsident ist. Das bringt das Amt mit sich.

Zweitens, weil es ein Affront gegenüber all denen ist, die sich penibel an Regeln halten und auch gern Abschied von geliebten Menschen genommen hätten.

Gegen eine Verordnung zu verstoßen, die man selbst verantwortet, beschädigt Glaubwürdigkeit.

Egal, wie persönlich, privat oder religiös sein Handeln und das Preisgeben dessen motiviert war, politisches Kalkül steckte bei Ramelow sicher nicht dahinter. Das ist jedenfalls ein feiner Unterschied zu Thomas Kemmerich, der in seiner Funktion als FDP-Landeschef den Regelverstoß öffentlich zur Schau stellte. Diese Differenzierung wird aber die meisten Menschen nicht interessieren. Was bleiben wird, ist ein Verstoß gegen die Regeln.

Das hätte er wissen müssen.

So rechtfertigt sich Ramelow nach seinem Corona-Verstoß