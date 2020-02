Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Thüringer Winkelzüge

Gewählt ist gewählt. Aber wer hat eigentlich Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gemacht? Ganz sicher nicht die übergroße Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Thüringen.

Als am Wahlabend Ende Oktober die Stimmen ausgezählt wurden, da schien es lange so, als ob es für die FDP nicht reichen würde. Ganz knapp überwand sie dann doch noch die Fünf-Prozent-Hürde – und jetzt ist der Mann, der nicht mal als Ministerpräsidentenkandidat angetreten war, zum Chef einer Regierung gewählt worden, die es offenbar noch gar nicht gibt. Auch deshalb, weil Kemmerich maßgeblich von jenen ins Amt gehoben wurde, die er nicht in seiner Regierung haben will.

Dieser Wahltag wird in die Geschichte eingehen. Nicht etwa, weil es noch nie einen FDP-Ministerpräsidenten gegeben hätte. Den gab es schon vor 70 Jahren in Baden-Württemberg. Historisch sind die Thüringer Winkelzüge. Keine Ernennung der Ministerinnen und Minister. Keine Rede von Format am Wahltag. Kleiner und piefiger geht es nicht.

Gewählt ist gewählt. Das Ergebnis zeigt auch: Rot-Rot-Grün hat es versäumt, sich eine Mehrheit zu organisieren. Nur ein paar Enthaltungen mehr im dritten Wahlgang und die AfD hätte nicht den Ministerpräsidenten bestimmt.

Die parlamentarische Demokratie lebt vom Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger. Nur wenn diese den Eindruck gewinnen können, dass mit ihren Stimmen gute Politik gemacht wird, hat sie Berechtigung. Der gestrige Tag hat viel dazu beigetragen, dieses Vertrauen zu erschüttern. Jüngst noch nannte Kemmerich Höcke einen Nazi – was ich für übertrieben halte –, nun ist er auf dessen Gnade angewiesen. Brauchen wir also eine Direktwahl des Ministerpräsidenten? Das will wohl überlegt sein. Die Wähler wollten eigentlich eine möglichst bunte Regierung ...

