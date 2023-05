Mann hebt in Erfurt mit gestohlener EC-Karte Geld ab – Polizei veröffentlicht Fotos

Nach EC-Kartendiebstahl in Erfurt: Polizei veröffentlich Foto eines noch unbekannten Mannes

Erfurt. Ein unbekannter Mann hat in Erfurt mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben. Jetzt hat die Polizei ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Unbekannte haben zwischen dem 22. und 23. März 2022 im Erfurter Stadtgebiet einer 49-jährigen Frau die Brieftasche mit Bargeld und EC-Karten gestohlen, teilte die Polizei mit.

Einen Tag später hat ein Mann an einem Geldautomaten am Hirschlachufer Bargeld in Höhe von knapp 600 Euro vom Konto der 49-Jährigen abgehoben. Jetzt hat die Polizei ein Foto des Mannes veröffentlicht.

Die Polizei bittet um Angaben zu dem unbekannten Mann. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt telefonisch unter Telefon 0361/574324-602 entgegen.

