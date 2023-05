Mann klaut Trauringe aus Weimarer Juweliergeschäft

Weimar In Weimar hat ein bislang unbekannter Täter zwei Trauringe gestohlen. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter hat bei einem Juwelier in Weimar am Mittwochnachmittag zwei Trauringe gestohlen. Die entwendeten Ringe haben einen Wert von 1800 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, hat der Mann gegen 16.15 Uhr den Juwelier Am Palais in Weimar betreten. Gegenüber dem Verkäufer gab er an, dass er eine Kette für seine Freundin kaufen wolle. Da im Sortiment des Juweliers keine Ketten vorhanden waren, nahm der Juwelier Ringe aus der Auslage, um sie dem vermeintlichen Kunden zu zeigen. Während der Unbekannte sich das Angebot anschaute, nahm er jeden Ring einzeln in die Hand. Das missfiel dem Juwelier und er wies den Unbekannten zurecht. Anschließend verließ der Mann das Geschäft. Der Inhaber bemerkte, dass eines der sieben Ring-Paare fehlte, als er die Ringe in die Vitrine zurücklegen wollte.

Die Polizei in Weimar hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht. Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

ca. 1,70 Meter

schlank

kurze schwarze Haare

Drei-Tage-Bart

Tattoo am rechten Unterarm

brauner Rollkragenpullover, blaue Jeans, weiß-blaue Sportschuhe

südländischer Typ

spricht gebrochen Deutsch/Englisch

Die Polizei in Weimar nimmt Hinweise entgegen:

