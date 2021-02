Massenhaftes Fischsterben in Thüringer Talsperren

Tausende der asiatischen Silber- und Marmorkarpfen leben inzwischen in Thüringer Gewässern. Der Marmorkarpfen wird bis zu 1,50 Meter groß und bis zu 60 Kilogramm schwer. Er geht nicht an Köder und kennt keine Fressfeinde (Archivfoto).

Man musste sich schon Anfang der 80er-Jahre, also kurz nach deren Einweihung, etwas einfallen lassen, um die Trinkwasserqualität der Talsperre Zeulenroda sicherzustellen. Die umliegenden Felder und natürlichen Zuflüsse spülten auch Nitrate und Phosphate ins Gewässer, es kam zur Schlammbildung, Mineralisation und schließlich einem Sauerstoffdefizit im Gewässer. Marmor- und Silberkarpfen, ursprünglich in den wärmeren Flüssen und Seen Ostasiens und Südchinas ansässig, sollten das biologische Gleichgewicht wiederherstellen, die Wasserqualität verbessern, als schwarmliebende Planktonfresser das Gewässer sauber halten. Und das nicht nur in Zeulenroda.