Mehr als zwei Millionen Besucher auf Erfurter Weihnachtsmarkt

An den 27 Öffnungstagen seien zwischen 2,15 und 2,2 Millionen Besucher in die Landeshauptstadt gekommen, sagte Marktmeister Sven Kaestner zum Abschluss am Sonntag. Im Durchschnitt sind das rund 80.000 Menschen pro Tag, die sich bei Glühwein und gebrannten Mandeln in Weihnachtsstimmung brachten.

Laut Kaestner haben unter anderem das milde Wetter und die Teilnahme an einer Internet-Abstimmung zu den schönsten Weihnachtsmärkten Europas dazu beigetragen, dass die Besucherzahl noch einmal gesteigert werden konnte. Erfurt landete bei dem Ranking vergangenes Jahr auf dem fünften Platz - mit dem besten deutschen Ergebnis. 2018 hatten rund 1,75 Millionen Menschen den Erfurter Weihnachtsmarkt besucht.

Auch andere Thüringer Weihnachtsmärkte beendeten am Sonntag das diesjährige Geschäft - zum Beispiel in Jena oder in Nordhausen. Der Weihnachtsmarkt in Weimar hat, mit Unterbrechungen an den Feiertagen, noch bis zum 5. Januar geöffnet.

Erfurter Weihnachtsmarkt eröffnet - mit illustren Gästen

Traditionell eröffneten der Nikolaus und Bruder Andreas (Bausewein) mit einem Schlag auf den Weihnachts-Buzzer den Weihnachtsmarkt.

Zuvor inszenieren drei Wichtel des Theaters "Schotte" eine Weihnachtsgeschichte. Sie hinterfragen, was die Menschen glücklich macht. Doch weder Rumpelstilzchen noch Hans im Glück oder die Hexe der verwinkelten Worte haben die perfekte Antwort parat.

Der Nikolaus, der wie jedes Jahr imposant mit seinen Engeln die Treppen herunterschreitet, meint, es sei wichtig, nicht einsam zu sein. Einander zuzuhören, sich wieder zu vertragen.

Einer darf bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Dienstagabend auf keinen Fall fehlen: der "Rupfi-Botschafter" Mark Benecke.

Der Kriminalbiologe ist so ein großer Rupfi-Fan, dass er sich den Weihnachtsbaum von 2018 auf das rechte Schienbein hat tätowieren lassen.

Und was wurde aus dem großen, echten Rupfi? Eine Figur aus Holz, die ab Donnerstag im Märchenwald ihren festen Platz haben wird.

Bis zu zwei Millionen Besucher werden dieses Jahr auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt erwartet.

Auch die Weihnachtsschau im Felsenkeller wurde am Dienstag eröffnet.

In ihr sind wieder 24 von Floristen gestaltete Nischen zu sehen - in diesem Jahr unter dem Motto "Holz und Traditionen".

Er ist eröffnet: der Erfurter Weihnachtsmarkt. Bis zum 22. Dezember können Besucher zwischen 193 Ständen flanieren, Handgemachtes kaufen, schlemmen und Glühwein trinken - oder durch die Weihnachtsschau im Felsenkeller schlendern.

