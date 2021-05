Alle machen es sich einfach

Fabian Klaus über Politik in der Pandemie.

Immer dasselbe: Die Opposition, diesmal in Form von CDU und FDP, fordert mehr Lockerungen. Zeitgleich bremst die Regierung und warnt. Coronapolitik zum Kopfschütteln: Kaum gehen die teils willkürlich bestimmten Inzidenzzahlen runter, entbrennt ein Wettlauf. Wir haben ein Landtagswahljahr. Also vielleicht ...

Insbesondere Gastronomen, Hoteliers, Fitnessstudiobetreibern und all den anderen, die seit Monaten mit einem Berufsverbot belegt sind, kann man nur wünschen, dass sie wieder in ein ruhigeres Fahrwasser kommen.

In Thüringen gelten aber weiterhin teils absurde Regelungen im Außenbereich – obwohl längst klar ist, dass dort kaum eine Ansteckungsgefahr besteht. Die Landesregierung schafft es nicht mehr, mutig voran zu gehen. Sie hat ihren Corona-Zenit überschritten. Thüringen steht seit Monaten bundesweit am schlechtesten da. Wann hat die Landesregierung ihre eigene Verantwortung dafür hinterfragt? Stattdessen zeigt Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit dem Finger auf die Bevölkerung im ländlichen Raum. Schuld sind immer die anderen. Es ist so schön einfach.

Allerdings: So einfach, wie es sich CDU und FDP jetzt machen, ist es nicht. Beide forderten, dass der Landtag in der Pandemie mitbestimmen soll. Deshalb geht die neue Verordnung ihren Weg durch die Ausschüsse. Der Landesregierung dafür Behäbigkeit vorzuwerfen, zieht nicht. Denn: Wer A zur Parlamentsbeteiligung sagt, muss auch B sagen.

Fabian.Klaus@funkemedien.de