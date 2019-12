Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anders als im Fernsehkrimi

Im Fernsehkrimi ist alles gut geregelt. Spätestens nach 90 Minuten ist der Tatverdächtige gefasst. In jedem Fall. Doch im wirklichen Leben sieht die Welt anders aus.

Nun kann man nicht unbedingt erwarten, dass knapp drei Monate nach dem Überfall auf den Schleizer Hotelier der per Phantombild und MDR-Fahndungssendung „Kripo live“ gesuchte Täter mit dem vernarbten Gesicht ermittelt ist. Doch was enttäuscht, ist, dass den Ermittlern im Fall des Missbrauchs von vier Mädchen am 10. Juli 2016 im Ferienlager am Strandbad in Saalburg noch kein Durchbruch gelungen ist. Und dass, obwohl es neben einem Phantomfoto ein Jahr nach der schrecklichen Tat auch einen Filmbeitrag in der ZDF-Fahndungssendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ gab.

In dieser ZDF-Sendung werden meist besonders schwierige Fälle vorgestellt, bei denen die Polizei nicht mehr weiterkommt und nun um die Hinweise der Zuschauer bittet. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Sendung im Oktober 2017 wurde Bilanz gezogen: In den vorangegangenen über 500 Folgen seit 1967 waren 4586 Fälle behandelt worden. 1853 davon konnten aufgeklärt werden, was einer Erfolgsquote von 40,4 Prozent entspricht. Insgesamt wurden 2319 Täter festgenommen.

So bleibt zu hoffen, dass auch die Fälle aus Schleiz und Saalburg noch aufgeklärt werden.