Leitartikel: Arme Leute gibt es in Thüringen und im Ruhrgebiet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Arme Leute gibt es in Thüringen und im Ruhrgebiet

Auf den ersten Blick sind die Zahlen besorgniserregend: Jeder sechste Thüringer soll von Armut betroffen sein. So steht es im aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Außerdem heißt es dort, dass die Armutsquote in Thüringen gegen den Bundestrend angestiegen sei. Auch das lässt den Schluss zu, dass es wieder mal der Osten sei, der vom Wirtschaftsboom nicht profitiere. Aber, Vorsicht! So einfach ist das nicht.

Denn bei genauerer Betrachtung der Statistik wird deutlich: Hier geht es nicht mehr um Ost oder West. Arme Regionen entstehen überall in Deutschland. Am größten scheint die Not im Ruhrgebiet zu sein, wo jeder Fünfte von Armut betroffen sein soll. Das tröstet natürlich keinen Thüringer, der jeden Euro zweimal umdrehen muss, bevor er ihn ausgibt. Aber es weitet vielleicht den Blick für die Probleme unseres Landes.

Die Tücken der Statistik

Bemessen wird die Armutsquote am mittleren Netto-Einkommen eines Haushaltes. Demnach gilt als arm, wer weniger als 60 Prozent dieses Geldes zur Verfügung hat. Was aber völlig unberücksichtigt bleibt, sind die sonstigen Vermögenswerte: Wohnt beispielsweise ein Rentnerpaar in einem abbezahlten Haus und muss keine Miete zahlen, mag es trotzdem als arm eingestuft werden. Genauso gelten Studenten und Azubis, die nicht mehr zu Hause wohnen, als arm, ganz egal, ob deren Eltern finanziell helfen oder nicht.

Also alles halb so schlimm? Mitnichten! Der Paritätische legt zu Recht den Finger in die Wunde. Als einer der einflussreichsten Sozialverbände in Deutschland ist es seine Aufgabe, Anwalt der kleinen Leute zu sein. Er fordert eine Anhebung der Hartz-IV-Sätze und eine bessere Grundsicherung im Alter. Zwei Maßnahmen, die armen Thüringern und noch ärmeren Menschen im Ruhrgebiet sicherlich helfen würden.