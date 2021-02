Marcel Helbig hat sich schon einmal für den Proteststurm gewappnet, der heute womöglich durch sein Homeoffice fegt. Denn sein Vorschlag, das laufende Schuljahr bis Weihnachten zu verlängern, wird nicht nur auf Zustimmung stoßen. Ganz besonders nicht bei den Eltern künftiger Kita-Kinder, die ihre Kleinen ab September gut betreut wissen wollen, deren Pläne aber durchkreuzt würden, wenn Helbigs Idee umgesetzt würde.

Doch der junge Professor, der selbst ein Lied von nicht gelingendem Homeschooling singen kann, findet, dass man auch mal etwas wagen muss, um eine Debatte anzustoßen. Wenn nämlich Schule auf Distanz über Monate mehr schlecht als recht stattfindet, weil es an der Infrastruktur, Engagement oder beidem fehlt, dann muss man endlich darüber reden, wie es nach der Öffnung der Schulen weitergehen soll. Wo sollen zum Beispiel die Noten für die Viertklässler herkommen, die aufs Gymnasium wollen? Es ist nicht abwegig, sich hier schon mal eine Armada von Anwälten vorzustellen, die mit einstweiligen Verfügungen um die Ecke biegen.

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Die Pandemie ist eine außergewöhnliche Situation. Und die Idee des Langschuljahres schließlich in der deutschen Schulgeschichte nicht ohne Beispiel. Schon 1966/1967 musste ein Teil der Schüler in der Alt-BRD da durch – oder aber durch zwei Kurzschuljahre, wenn sich ihr Bundesland für diese Version entschied. Damals ging es nur darum, den Schulbeginn zu vereinheitlichen. Die Presse, sagte der Pfälzer Kultusminister Eduard Orth später, „habbe geschribbe, dass mer verrückt sind“. Aber diese „Verrücktheit“ hat immerhin zu dem heute als normal empfundenen Zustand geführt, dass alle Kinder im Herbst in die Schule kommen.