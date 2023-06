Klare Kante: Bezahlbares Wohnen

Die Thüringer Wohnungswirtschaft warnt vor Fehlentwicklungen. Bernd Jentsch über die steigenden Mieten im Freistaat.

Betrachtet man nur die Entwicklung der Kaltmieten in Thüringen in den zurückliegenden Jahren könnte man sich als Beobachter entspannt zurücklehnen. Ein Plus von 1,7 Prozent im Jahr 2022 mag für betroffene Mieter ärgerlich, aber durchaus noch verkraftbar sein. Die Daten des Verbandes der Wohnungswirtschaft belegen einen Anstieg in dieser Höhe. Doch das ist lediglich eine Seite der berühmten zwei Seiten einer Medaille.

Denn wesentlich stärker als die eigentlichen Mieten sind in letzter Zeit die Betriebsnebenkosten für eine Wohnung in Thüringen nahezu explodiert. Bei den sogenannten kalten Betriebskosten blieb der Zuwachs noch knapp unter der zweistelligen Prozentzahl, bei den Heiz- und Warmwasserkosten sorgen fast 60 Prozent höhere Vorauszahlungen für Verunsicherung und bei einigen Mietern für Existenzängste.

Allen kurzfristigen Hilfspaketen der Politik zum Trotz – viel Geld hat der Bund ohnehin nicht mehr zum Ausgeben – sorgen ausbleibende Investitionen der Wohnungsunternehmen dafür, dass sich das Pro­blem verstetigt. Die Zahl der neugebauten Häuser und Wohnungen geht, angesichts einer tiefgreifenden Verunsicherung und steigender Preise und Zinsen kontinuierlich zurück, was die Mieten steigen lässt, weil Wohnraum fehlt.

Kommen steigende Kosten durch die angestrebte Klimawende hinzu, wird der Protest der Betroffenen zunehmen. Es bedarf klarer politischer Signale, dass Wohnen in Deutschland bezahlbar bleibt.