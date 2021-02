Die alte Ziege siegt weiter

Es war ein Quarterback-Duell, das alle Fans des American Football im Vorfeld elektrisierte: Im Super Bowl der US-amerikanischen Profiliga NFL trafen in der Nacht von Sonntag auf Montag Tom Brady und sein neues Team, die Tampa Bay Buccaneers, auf Patrick Mahomes und Titelverteidiger Kansas City Chiefs. Hier Brady, nach einhelliger Expertenmeinung der „GOAT“, der „Greatest of all time“, der Größte aller Zeiten (goat ist auch das englische Wort für Ziege), dort Mahomes, der ebenso einhellig als der talentierteste Spielmacher überhaupt gilt, bereit, in den nächsten Jahren Bradys Rekorde zu jagen.

Doch aus dem heißersehnten Generationenduell wurde eine Enttäuschung. Die favorisierten Chiefs brachten mit ihrer besten Offensive der Liga, auch verletzungsbedingt, kaum etwas zustande, mussten sich den offensiv wie defensiv diesmal deutlich stärkeren Bucs mit 9:31 geschlagen geben. Mit anderen Worten: Die alte „Ziege“ Brady (43) hat der jungen Mahomes (25) ordentlich den Hintern versohlt.

Von allen Rekorden, die aufzuzählen den Rahmen sprengen würde, ist jener der beeindruckendste: Tom Brady hat nun sieben Super-Bowl-Titel errungen – und damit nicht nur mehr als jeder Spieler, sondern mehr als jedes Team! Dem besiegten Rivalen Mahomes bleibt nur: es wieder zu versuchen, zu hoffen, dass Brady bald in sportliche Rente geht und zu akzeptieren, dass dessen Rekorde für die Ewigkeit sind. Dem Rest bleibt nur: einem der größten Sportler aller Zeiten Respekt zu zollen und zu sagen „Chapeau, alte Ziege“!