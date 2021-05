Elmar Otto über betriebliches Gesundheitsmanagement.

Wer als Unternehmer langfristig denkt, kümmert sich um seine Mitarbeiter. Sie sind das Kapital einer jeden Firma.

Vor allem in Thüringen kommt dem Gesundheitsmanagement dabei eine immer größere Rolle zu. Denn die Thüringer sind im Bundesländer-Ranking mit gut 47 Jahren die Zweitältesten, älter sind nur noch die Menschen in Sachsen-Anhalt. Diese nicht gerade jugendliche Bevölkerung schlägt sich auch in der Krankenstatistik nieder, wo der Freistaat deutlich über dem Schnitt rangiert.

Die volkswirtschaftlichen Folgen der Arbeitsunfähigkeit sind enorm. Milliarden Euro gehen wegen ausfallender Beschäftigter verloren, weil Termine storniert, Waren nicht produziert oder ausgeliefert werden können. Wenn dann den Kollegen Mehrarbeit aufgebrummt wird, um den Laden am Laufen zu halten, steigt die Belastung der bis dato Gesunden. Im schlimmsten Fall sind auch diese Mitarbeiter einige Zeit später krank. Damit beginnt ein teurer Teufelskreis.

Dabei profitieren von einer funktionierenden Gesundheitsförderung beide Seiten: Arbeitgeber haben weniger Ausfälle, die sie teuer zu stehen kommen; die Angestellten bleiben gesünder und gehen motivierter ihrem Job nach.

Kluge Geschäftsführer können es sich nicht mehr leisten, dass ihnen das Wohlergehen der Belegschaft schnuppe ist. Neben einer adäquaten Bezahlung, Weiterbildungsmöglichkeiten und der Vereinbarkeit von Familie und Beruf steigert ein Unternehmen seine Attraktivität auch dadurch, auf fittes Personal zu setzen. Das kostet Geld, keine Frage, steigert aber nicht nur das Betriebsklima, sondern ist am Ende billiger als verloren gegangene Aufträge. elmar.otto@funkemedien.de