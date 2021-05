Eine freie Entscheidung

Sibylle Göbel zur Corona-Impfung für Kinder ab zwölf Jahren.

Wer wie ich in der DDR aufgewachsen ist, wird sich wahrscheinlich noch lebhaft an die Reihenimpfungen in den Schulen erinnern können.

Ich fand sie grässlich – und das nicht nur wegen eines Impfschadens, den ich bei einer solchen Pflichtübung davontrug. Die unpersönliche Abfertigung und der Umstand, dass es den Pieks vor der ganzen Klasse gab, waren für mich nur schwer erträglich.

Solche Szenen müssen Thüringens oberster Kassenärztin Annette Rommel kürzlich vor Augen gestanden haben, als sie eindringlich davor warnte, die Corona-Schutzimpfungen bei Kindern hauptsächlich durch mobile Impfteams in den Schulen vornehmen zu lassen. Das Konzept, das die Thüringer Landesregierung entwickelt hat, setzt deshalb nun auf drei Säulen: Eltern sollen frei wählen können, ob sie ihre Kinder in der Impfstelle, der Schule oder der Arztpraxis impfen lassen. Genauso wie es ihre freie Entscheidung ist, ob sie ihre Kinder überhaupt impfen lassen. Denn vom Unterricht und vom normalen Alltag ausgeschlossen werden soll – so die Zusicherung – niemand, nur weil er sich dem Pieks verweigert.

Angesichts der bei einer Umfrage erhobenen hohen Impfbereitschaft ist eine Impfpflicht aber auch gar nicht nötig. Wenn jetzt schon zwei Drittel der Eltern für die Impfung ihrer Kinder sind, der Anteil der Kinder, die sie selbst befürworten, sogar noch höher liegt, dann zeigt das doch nur: Die weitaus meisten werden im Herbst geimpft sein und damit sich und andere vor einer Erkrankung schützen. Damit sinkt zugleich die Gefahr, dass wieder ganze Schulklassen in Quarantäne versetzt und nach Hause expediert werden, nur weil einer in der Gruppe oder Schule infiziert ist.

