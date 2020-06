Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einwurf: Ein teures Vademekum

Wer Angst hat, der soll gefälligst zu Hause bleiben! Wolfgang Kubicki hat das kürzlich gesagt, der Fitness-Coach der FDP. Allerdings hat er das „gefälligst“ nicht gesagt, das haben wir hier nachträglich eingewoben, um den flotten Spruch ein wenig abzufedern. Denn er, Kubicki, hat dafür einen ziemlichen Shit-Storm geerntet. Es haben sich wieder die üblichen Verdächtigen gemeldet – von den Besserwissern mit den Doktorhüten bis zu den Nichtswissern mit den Aluhüten.

Eines ist dabei allerdings nicht zur Sprache gekommen, dass nämlich die Angst der kleinere Bruder der Vorsicht ist bzw. die Schwester. Sie sind das Frühwarnsystem, das schon unseren Vorfahren davon abriet, sich dem Säbelzahntiger auf weniger als einen Meter fünfzig zu nähern. Vorsicht und Angst gehören zu den zwei Seelen, von denen schon Goethe mutmaßte, dass sie, ach, unsere Brust bewohnen.

In Wahrheit nisten dort noch ganz andere Brutpaare. Der Wunsch, Astronaut zu werden zum Beispiel, doch abends zum Essen wieder bei der Familie zu sein oder sonst ein abenteuerliches Leben zu führen – aber bitte mit Bausparvertrag für das Reihenhäuschen. Irgendwie ist das, als wären wir schon immer verstohlen mit einer Atemschutzmaske durchs Leben gegangen, jetzt tragen wir sie öffentlich. Das müssen wirklich verrückte Zeiten sein, in denen eine Maskierung zur Demaskierung unseres Selbst wird...

Doch genug davon, ehe das hier noch allzu komplex wird und uns über den Kopf wächst, wollen wir zu den einfachen Wahrheiten des Frühwarnsystems unseres Lebens zurückkehren. Eine davon besagt zum Beispiel, dass man nicht Bundesverkehrsminister werden wollen sollte, wenn man Angst vor Autokonzernen hat. Auch sie haben jetzt die Maske fallen lassen müssen und siehe, aus den Säbelzahntigern der Konjunktur wurden Papiertiger der Corona-Krise. Jahrzehnte waren sie Taktgeber des deutschen Wirtschaftsmotors, haben alles bestimmt und konnten sich alles erlauben. Sie haben gelogen, betrogen und geleugnet, bis es quietscht. Und dafür immer wie-der Geld von der Regierung ver-langt. Kurzarbeitsgeld, Lohnausgleich, Kaufprämien. Das volle Programm. Die Regierung sollte zahlen und den Mund halten, ohne Einfluss nehmen zu können.

Doch plötzlich ist Schluss mit lustig. Die Große Koalition hat sich endlich durchgesetzt und sitzt in den Aufsichtsräten. Man mag von ihrem Konjunkturpaket halten, was man will, aber das ist so etwas wie der „Porsche“ ihres Krisenmanagements – das man übrigens auch als ein teures Vademekum aus Vorsicht und Angst beschreiben könnte.