Einwurf: Mündliche Überlieferung

Von der Verfassung her ist Thüringen bekanntlich ein Freistaat, gleicht derzeit aber eher einem Irrgarten mit eingebauter Geisterbahn. Jeden Tag, an dem die Sonne über den Drei Gleichen aufgeht, möchte man genervt ausrufen: Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten! Die Erfurter Zauberlehrlinge allesamt werden die Geister, die sie riefen, nicht mehr los. Kein Ende in Sicht, überall nur lose Enden. Und der Gedanke, dass das Desaster hausgemacht ist, ist auch nicht wirklich tröstlich.

Angeblich wandern wir ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Aber im Moment drückt der Schuh. Und manch anderes auch. Nein, Thüringer Land, wie bist du zur Zeit nicht so schön!Vielleicht erscheint Dir, lieber Leser, diese folkloristische Beschreibung der politischen Lage als der politischen Lage nicht angemessen. Aber wir haben da einen großartigen Text gefunden, den wir Dir hier auszugsweise ans Herz legen wollen. Ein Vademekum, ein lauwarmer Umschlag aus dem Plattdeutschen von Behrend Böckmann. Er kann von Thüringen gar nicht genug schwärmen: „Weimarpotzlan, dat öllere Mitropageschirr in Buhusformen ut Kahla un Zibollenmuster ut Triptis, Flinten ut Suhl un Fiernkiekers ut Jena, Poppen ut Sonnebarch un Wihnachtsschmuck ut Lauscha... Thüringer Bratwurst un Thüringer Klümp...“ Aber auch das „KZ Buchenwald up’n Ettersbarch“ erinnert er und dass in Weimar ein „österrieker Billermaler“ vom Hotelbalkon winkte und ein halbes Jahrhundert später „sik ok Schaulmeister Höcke ut Hessen up’n Wech na Thüringen“ macht, wo wieder „völkisch“ und „biorein“ gedacht werden soll.

Und siehe: „In Thüringen ward klüngelt un dei ut Aachen kämende Ünnernähmensberader Thomas Kemmerich... taun niegen MP wählt (för twei Däch) un tau dit Amt mit Handschlach un Blaumen von Höcke graduliert... Dei Christdemokraten mit ehr Werteduselei wullen die Midd redden un lannen bi’n rechten Rand.“

Mag sein, dass sich das alles in dieser mundartlichen Übersetzung ganz putzig liest: AfD – „Alternative för Düütschland“. So traut schon und altväterlich. Das klingt beinahe wie ein Kindermärchen: Es war einmal, es sagte in alten Tagen, als die Tiere noch sprechen konnten und die Menschen die Wahrheit sagten... Schönen Gruß von Frau Holle aus den Hörselbergen. Doch das Leben ist kein Kindergeburtstag. Denn immerhin gab es da „twei Däch“, die die Welt veränderten. In Thüringen, dem Freistaat, wo der Aschermittwoch manchmal etwas länger dauert.