Einwurf: Unterm Deckel brodelt’s

Im Nachtzug aus Bremen reisten wir vor längerer Zeit einmal im gleichen Waggon wie ein Häuflein Fans von Schalke 04. Die hatten dort gerade hoch verloren. Der Schmerz saß tief, die Stimmung und die Nacht waren es auch. Nur einer der Fans heulte noch. Ein einsamer Wolf, der dem kalten Mond mit der Vereinshymne trotzig sein Weltweh klagte: Ist der Kopf auch kahl und grau, das Herz schlägt Königsblau! Und wie Heines Harfenmädchen sang er mit falscher Stimme und echtem Gefühle. Da waren auch wir gerührt von seinem Spiele...

Das ist, wie gesagt, lange her. Doch es ist noch gar nicht lange her, da standen die Fans und ihre Klubs so ziemlich im Verschiss. Noch Anfang dieses Jahres galten sie als notorische Randalierer, Rabauken und Rassisten, die mit Bengalos und Hass-Bannern die öffentliche Sicherheit gefährdeten. Nicht nur im Stadion. Und nicht nur nach der Polizei wurde gerufen, sondern es wurden auch die Vereine aufgerufen, dagegen vorzugehen. Energisch! Der öffentlichen Aufregung fehlte nur noch ein Fadenkreuz, und die Fanklubs wären der organisierten Kriminalität zugerechnet worden. Doch es kam alles anders. Es kam die Pandemie.

Und plötzlich war Ruhe in den Stadien. Eine gespenstische Stille trat ein. Vor leeren Fankurven und Tribünen wurden Geisterspiele angepfiffen. Es war ein Kulturschock, der so tief griff, dass Spieler, Vereine und Funktionäre nach der Fankultur riefen, als wär’s die Rettungssanität. Über Nacht wusste man wieder nicht mehr nur, wo das Auto des Schiedsrichters wohnt, sondern auch, wo das Wesen des Fußballs zu Hause ist: In der Seele seiner Fans. Doch so einfach wird die nicht mehr zu haben sein.

Denn die Fans haben begriffen, dass der Fußball längst umgesiedelt worden ist – aus ihrem Herzen in die Kassen der Sportrechtevermarkter, Werbeagenturen & Privatsender. Die haben schon lange vor Corona einen Deckel aus Geld auf die Stadien gemacht und die öffentlich-rechtlichen Anstalten zur Kapitulation genötigt. Unter tätiger Mithilfe des Deutschen Fußballbundes und seiner Marketingabteilung übrigens. Der DFB hat das Markenprodukt Fußball derart ausgepresst und mit Geld geschludert, dass polizeiliche Durchsuchungen seiner Zentrale kaum noch aufregen.

Während die Premium-Marke Nationalmannschaft heute nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Man möchte vor Gram den einsamen Mond anheulen, wünscht aber mit der inbrünstigen Hymne von Erzgebirge Aue: Glück auf, der Steiger kommt! Und er hat hoffentlich auch sein goldenes Licht mitgebracht.