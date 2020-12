Ewig währt am längsten

„Gar kurz ist's bis zur Ewigkeit.“ Diese knappe Mitteilung der Geschäftsleitung könnte aus dem jetzt gerade ablaufenden Jahreskalender der Zeitarbeitsfirma Mensch & Söhne stammen. Sie findet sich aber auf einem alten Grabstein und ist in ihrer Bündigkeit kaum zu übertreffen. Das Lapidare begegnet darin dem Erhabenen, dem Erschauern folgt die Ernüchterung. Und dann ist da noch etwas: Angesichts des Todes gehen unserem zwischen Weltabkehr und Sinnesfreuden wankendem schwatzhaften Zeitalter die Worte aus.

Wie zum Beleg dafür fanden wir kürzlich auf einem kleinen Dorffriedhof, den wir seiner schönen Stille wegen zuweilen aufsuchen, ein Feld mit zwölf Grabstätten, und acht davon trugen die gleiche Inschrift: Acht Verstorbene „Geliebt und Unvergessen“. Wer wären wir, daran zu zweifeln! Aber die ganze Machart, die Natur der Steine und die identische Handschrift der Steinmetze ließ doch die Vermutung zu, dass den Hinterbliebenen ein tüchtiges Bestattungsinstitut mit Rundum-Sorglos-Paket zur Hand ging. Warum auch nicht? Erstens leben wir in einer Dienstleistungsgesellschaft und zweitens gab es diesen Service schon im Mittelalter, wo es auf dem Land üblich war, sich gegenseitig zu helfen und Grabgestaltung und Auswahl des Grabspruches kundigen Handwerkern zu überlassen. Was übrigens den Einzug des Humors – und sei's des unfreiwilligen – in die Memorabilien-Literatur förderte und dem Tod etwas von seinem Schrecken nahm: „Hier ruhen meine Gebeine, ich wollt', es wären deine.“ Und auf einen Schauspieler hieß es: „Hier lieg ich nun, das Stück ist aus; O Publikum, ruf mich heraus!“

Wobei bei Künstlern, Intellektuellen und anderen Berühmtheiten der Umgang mit passenden Grabschriften eher heikel ist und gern zur Übertreibung neigt. Was in den jahrtausendealten Kompromiss mündet „De mortius nil nisi bene“ (Nur Gutes über Tote). Bertolt Brecht wollte dem wohl vorbeugen, als er in seltener Bescheidenheit den Spruch requirierte „Er hat Vorschläge gemacht“. Und Herbert Marcuse ermunterte, sich nicht abhalten zu lassen, einfach „Weiterarbeiten!“

Letzte Worte in den letzten Stunden des Jahres – zwischen den Jahren und immer zwischen den Stühlen. Zwischen Erheiterndem und Erhabenem, zwischen dem schnodderigen „Gar kurz ist's bis zur Ewigkeit“ und Bachs furchtgebietender Kantate „O Ewigkeit, du Donnerwort! O Ewigkeit, du machst mir bang, ewig, ewig ist zu lang, die Zeit, die niemand zählen kann, die fänget stets von neuem an.“ Oder einfach in Anlehnung an ein Sprichwort: Ewig währt am längsten!