Forderung zum Tag der Arbeit

Sascha Hollands macht sich Gedanken über den 1. Mai.

Jeder erinnert sich an die rote Nelke. Manchem kommen Demonstrationen in den Sinn, wenn er an den 1. Mai denkt. Und seit einigen Jahren steht dieses Datum auch für Ausschreitungen. Stichwort: Berlin-Kreuzberg. So verbindet jeder etwas anderes mit dem „Tag der Arbeit“. Das dürfte sich am Ende dieses Corona-Jahres sogar verstärkt haben.

Denn hinter uns liegt ein Jahr des Ausnahmezustands. In den vergangenen Monaten konnten sich etliche vor Arbeit kaum retten. So ist es beispielsweise Pflegekräften ergangen, die wir phasenweise als „Helden des Alltags“ feierten. Andere wiederum durften ihrer Tätigkeit nicht nachgehen und waren zum Abwarten verdammt. Daraus resultieren finanzielle Einbußen, Existenzängste, Frust. Was soll denen der morgige „Tag der Arbeit“ bedeuten? Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es viele Millionen Menschen, die sich halb im Büro, halb im Homeoffice durch das Corona-Jahr quälten.

Keine Frage: Der deutsche Staat hat viel getan, um die größten Nöte abzufedern und Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Aber wer ohnehin wenig verdient und wegen Kurzarbeit auf noch mehr verzichten muss, hat andere Sorgen. Dem ist es egal, dass nur wenige Länder so großzügige Kurzarbeiterregelungen besitzen wie Deutschland. Wichtig ist, dass jetzt Weichen gestellt werden: Die Langzeitarbeitslosigkeit muss runter, eine Pleitewelle verhindert, die Bildungsmisere überwunden werden. Darauf soll am Tag der Arbeit hingewiesen werden. leserbriefe@tlz.de