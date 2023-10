Frankfurter Buchmesse: Treffen und debattieren

Wie die Frankfurter Buchmesse zur Völkerverständigung beitragen, schreibt Gerlinde Sommer.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Kontroversen schafft man nicht aus der Welt, indem man sie ignoriert.“ Ein toller Satz. Er stammt vom hessen-nassauischen Kirchenpräsidenten, der im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für Medienthemen zuständig ist. Er sieht in der Frankfurter Buchmesse eine Veranstaltung zur Völkerverständigung. Es gehe darum, Menschen zusammenzubringen und Orte zu schaffen, an denen Spannungen Raum gegeben wird. Solche Orte der Begegnung sind auch all die Lesungen, zu denen wir hier in Thüringen immer gerne einladen. Lassen Sie uns viel mehr debattieren … g.sommer@tlz.de