Michael Voß über Lukas Kwasniok, der in Jena scheiterte in Jena nun in Saarbrücken erfolgreich ist.

Kommentar: Glückstreffer für Kwasniok

Scheitern als Chance – plötzlich rangiert der in Jena vor fünf Monaten davongejagte Lukas Kwasniok in der Rubrik „Erfolgstrainer“. Fürwahr, der überraschende Einzug mit seinem neuen Club Saarbrücken ins Halbfinale des DFB-Pokals ist imponierend.

Zur bitteren Wahrheit seiner Karriere gehört auch: In Jena ging am Ende nix mehr – und für die jetzige prekäre Situation des Noch-Drittligisten ist er als einstiger Trainer und Sportchef in Personalunion hauptverantwortlich.

An der Saar, wo der 38-Jährige seit 1. Januar arbeitet, scheint es eindeutig besser zu passen als zuletzt an der Saale – er ist dort der rechte Mann zur rechten Zeit am rechten Ort, hat dazu aber auch einen guten Kader übernommen. Ironie des Schicksals: Saarbrücken liegt mit Kwasniok auf Aufstiegskurs, Jena rauscht, nun ohne Kwasniok, in die Viertklassigkeit.

Für ihn und seinen neuen Verein war der Rausschmiss beim FC Carl Zeiss letztlich ein Glückstreffer. So schnelllebig ist Sport; so rasch sind mitunter Neustarts möglich.

Ausgerechnet an diesem Montag fand ich beim Aufräumen in einer Schrank-Ecke ein Stadionheft: DFB-Pokal, Viertelfinale, Stuttgart – Jena. Fast auf den Tag genau ist das zwölf Jahre her! Die Thüringer triumphierten damals fast genauso sensationell wie Saarbrücken in einem Elfer-Drama. Dann war im Halbfinale trotz passabler Leistung bei Borussia Dortmund Endstation.

Vorbei, vorbei...

Ob Jena mal wieder solch ein Glückstreffer gelingt? Derzeit sieht rein gar nichts danach aus – doch die Zeit wird es zeigen.