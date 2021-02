Grundstein für Säule 2 gelegt

Gibt es hier eine gesteuerte Schieflage? Mit 154,8 Millionen Euro fließen mehr als 40 Prozent der Mittel für die erste Säule des „1000-Bahnhöfe-Programms“ des Bundes nach Bayern. Unter der Federführung des Verkehrsministers. Der kommt, das wissen Sie natürlich, aus dem Bundesland, das überproportional profitiert. Ein Schelm …Dass Gerald Ullrich, der Thüringer FDP-Bundestagsabgeordnete, das als Oppositionspolitiker scharf kritisiert, ist guter Brauch in der Politik. Er legt dabei den Finger auch an einer anderen Stelle in die Wunde. Mit dem Programm wird der Koalitionsvertrag von SPD und CDU erfüllt. Jedenfalls dann, wenn es bis zum Ende der Legislatur gelingt. Das dürfte kaum realistisch sein. Ob auch hier Corona als Ausrede herhalten muss, dass Steuermillionen nicht dafür ausgegeben werden konnten, die Bahnhöfe endlich barrierefreier zu gestalten? Dass aber Thüringen auf die Förderung der sogenannten zweiten Säule vorbereitet scheint, ist die gute Nachricht beim Blick auf die Bahnhofsmillionen. Das von Minister Benjamin Hoff (Linke) quasi nebenher geführte Infrastrukturressort verfügt bereits über konkrete Vorstellungen, welche Stationen für eine Förderung anzumelden wären.

Damit ist der Grundstein gelegt, tatsächlich zu profitieren. Der Hinweis aus dem Infrastrukturministerium, dass Landesmittel bereitstehen müssen, um die Bundesmillionen abzurufen, bleibt die obligatorische Hintertür. Dennoch: Die Hoffnung, dass Thüringen ein deutlich größeres Stück vom Kuchen der Säule zwei erhalten könnte als von Säule eins, ist berechtigt. Der Eigenanteil wird, wenn es soweit ist, aufgetrieben werden müssen.