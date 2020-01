Peter Cissek über unkonventionelle Wege der Mitgliedergewinnung in Gefell.

Jeder braucht die Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr Gefell geht unkonventionelle Wege, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und neue Mitstreiter zu gewinnen. Mit zwei Großplakaten in der Stadt, die die Aufschrift „Jeder braucht DIE FEUERWEHR braucht Dich!“ tragen, versuchen die Floriansjünger, neue Mitstreiter zu finden. Von den 25 angesprochenen Bürgern, bei denen Mitglieder an der Haustür klingelten, kamen immerhin neun zum Schnupperkurs. Denn auch die Feuerwehr Gefell kämpft bei der Tageseinsatzbereitschaft mit Personalmangel.

Im vergangenen Jahr haben die Feuerwehrleute und Vereinsmitglieder jenseits ihrer Einsätze insgesamt mehr als 6000 Stunden Arbeit für die Gemeinschaft geleistet. Auch in diesem Jahr geht es weiter. Am kommenden Samstag wird es ab 16 Uhr am alten Spritzenhaus eine Veranstaltung unter dem Motto „Feuer und Flamme im Winter“ geben. Einwohner dürfen ihren ausgedienten Weihnachtsbaum mitbringen. Eine Jury sucht bis 18 Uhr den schönsten, aber auch den hässlichsten Baum aus. Die Gewinner werden mit einer Überraschung nach Hause gehen. Doch die Zeit bis zur Prämierung soll für ein gemütliches Beisammensein mit Essen und Trinken genutzt werden.

Vielleicht gelingt es der Gefeller Feuerwehr auch auf diese Weise, neue Interessenten zu finden.