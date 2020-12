Kein Leben ohne Zuschauer

Gewissheit tut gut. Thomas Tuchel ist nicht mehr Trainer von Paris St. Germain. Knapp eine Woche nachdem die Meldung durchgedrungen war, bestätigte der Verein, was alle wussten. In 2020, so scheint es, dauert eben alles länger.

Das Jahr ist vorbei. Eines, das 24 Stunden länger gewesen ist als die drei zuvor und im Rückspiegel dennoch den Eindruck vermittelt, 366 Tage des Wartens hinterlassen zu haben.

Die Notbremsung im März, der mühselige Weg zurück ins Training, in Geisterwettbewerbe, das kurze Durchstarten, bis der Sport durch den neuerlichen Stopp wieder auf der Stelle tritt. Gerade im so wichtigen Nachwuchs liegt er brach.

In der Fußball-Bundesliga rollt der Ball. Kurz nach dem Jahreswechsel schon wieder. Und doch ist die Liga so fremd wie jedes Spiel vor leeren Rängen. Dass die Profiteams in Hallen und Stadion weiter um Punkte streiten, ist nackter Überlebenskampf. Bewegte sich auch da nichts mehr, wäre der Schaden nur umso gewaltiger. Ohne Zuschauer aber kein Leben.

Das Coronavirus zeigt seit neun Monaten, wie zerbrechlich der Sport ist – und das Geschäft darum.

Welche Auswirkungen werden die Trainings- und Wettkampfstopps haben? Wird Thomas Tuchel die Chance für den DFB sein, einen Top-Mann für die Ära nach Joachim Löw zu bekommen, wie es seit Tagen angetragen wird? Was wird 2021 überhaupt bringen?

Schön, wäre es ganz banal ein normales Jahr. Auch wenn wir wohl weiter warten müssen.