Klare Kante: Abscheu und viele Fragen

Richterin Ursula Mertens bringt es auf den Punkt: „Das war eine abscheuliche, menschenverachtende Tat“, sagte sie. Der rechtsextreme Attentäter von Halle ist zur höchstmöglichen Strafe verurteilt worden: lebenslänglich samt Sicherheitsverwahrung. Der 28-Jährige hat keine Aussicht auf ein Leben in Freiheit. Aber war er je frei? Frei von Hass? Frei für ein selbstbestimmtes Leben?

Der Täter von Halle/Saale ist nie aus seinem Kinderzimmer rausgekommen. Er hat als Muttersöhnchen das Leben eines Einzelgängers geführt. Jedenfalls dann, wenn die Kontakte im Digitalen nicht als reale Sozialkontakte zählen. Und schon stellt sich die Frage nach seinem Umfeld. Wer hat etwas gewusst über ihn – und über seine tödliche Gedankenwelt? Wer hätte die Gefahr erkennen können?

Mir geht nicht aus dem Sinn, was seine Mutter – eine Lehrerin, wie es damals hieß – auf die Frage nach der antisemitischen Einstellung ihres Sohnes in eine Fernsehkamera sagte: Er habe keine anderen Ansichten als andere auch. Das klang so, als wäre in seinem Umfeld ein gewisser Judenhasser in ihren Kreisen ‘normal’. Sein Umfeld lag mitten in ihrer Wohnung.

Am Anfang ist meist das Wort, das Unwort. Dann wächst Hass. Hier ist der Hass zur Tat geworden.

Natürlich sind Mütter nicht für die Taten ihrer erwachsenen Söhne verantwortlich. Aber die Einlassung der ehemals Erziehungsberechtigten zeigt auch, dass da schon lange etwas in die Irre gelaufen war.

Und nun? Wir trauern um Jana L. und Kevin S., die vom Halle-Attentäter erschossen wurden. Wir fühlen mit den Menschen in der Synagoge, die von ihm in Angst und Schrecken versetzt wurden. Wir fühlen mit denen, die er draußen bedrohte oder gar anschoss.

Und wir fragen: War der Attentäter tatsächlich allein? Ob jemand ihm mentalen Rückhalt bot, wird so schnell nicht zu klären sein.

g.sommer@tlz.de