Klare Kante: Abtauchen nicht zulassen

Das Coronavirus lässt sich offenbar doch am besten mit Geld bekämpfen. Jetzt erhalten die Gesundheitsämter in den 23 Landkreisen und kreisfreien Städten also eine Finanzspritze von einer Million Euro, damit sie zusätzliches Personal für die Kontaktnachverfolgung bereitstellen können.

Das erscheint notwendig, wenn Menschen, die nachweislich Kontakt zu einem dem Gesundheitsamt bekannten Infizierten hatten, tagelang auf eine Information darüber warten müssen. Zugegeben: Das ist kein reines Thüringer Problem.

Dass der Haushaltsausschuss den Beschluss der Finanzspritze an diesem Freitag fassen konnte, hat seine Ursache nicht in Thüringen. Der Bund zahlt an anderer Stelle plötzlich Geld. Deshalb handelt es sich bei der Million um durchgereichtes Geld aus Berlin.

Die Frage, wo die zusätzlichen Kontakt-Fahnder jetzt herkommen sollen, beantwortet die Gesundheitsministerin indes nicht. Warum? Wahrscheinlich kann sie es selbst nicht sagen und wird deshalb wieder einmal darauf verweisen, dass das in der Zuständigkeit der Gesundheitsämter liege.

In den Kreis- und Stadtverwaltungen ächzen sie unter der Aufgabenlast. Flankierende Unterstützung wäre angebracht. Dass in diesem Herbst eine zweite Coronawelle droht, war lange klar. Wo ist der vom Land aufgebaute Personalpool, der flexibel eingesetzt werden kann? Es gibt ihn schlicht nicht, weil der Aufbau verschlafen wurde.

Und dennoch: Es gibt immer noch Möglichkeiten, die Gesundheitsämter zu unterstützen. Zum Beispiel bei Bediensteten im Lande, die in der Zeit des Lockdown gerade keine Arbeit haben, aber dennoch bezahlt werden.

Bezahlte Freizeit auf Kosten des Steuerzahlers? Das gab es im ersten Lockdown im Frühjahr zuhauf. Abtauchen und hoffen, dass es schon irgendwie vorbeigeht, darf nicht erneut akzeptiert werden.

