Klare Kante: Ärzte brauchen Sicherheit

Die kontroverse Debatte um das selbstbestimmte Sterben bleibt den Thüringer Ärzten erhalten. Denn nachdem das Bundesverfassungsgericht den Paragrafen 217 Strafgesetzbuch für nichtig erklärt hat, muss eine Anpassung der Thüringer Berufsordnung der Ärztekammer erfolgen.

Die Situation, Menschen beim Sterben zu assistieren, erscheint einem Laien kaum vorstellbar. Wie geht man damit um, wenn das Gegenüber seinem Leben ein Ende setzen will? Ist dessen Situation tatsächlich so ausweglos, wie sie in dem Moment erscheint? Welche medizinischen Hoffnungen könnte es auf Heilung geben?

Die Debatte darum ist kompliziert und wird deshalb schon lange geführt. Richtig erscheint, dass das Töten auf Verlangen unter Strafe gestellt ist. Denn in dem Moment, in dem ein Dritter die Handlung vollzieht, die zum Tode eines Menschen führt, können stets Restzweifel daran bleiben, dass es sich hier wirklich um einen selbstbestimmten Tode gehandelt hat.

Dass in der Thüringer Ärzteschaft offenbar intensiv über die Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts debattiert wird, zeigt, mit welchem Ernst dieses sensible Thema angegangen werden muss. Auch neun Monate später gibt es deshalb keine Änderung der Berufsordnung, die die Sterbehilfe verbietet.

Dass zwei FDP-Gesundheitspolitiker die Debatte darum jetzt erneut anfachen mit einem Brief an die Thüringer Ärztekammerchefin, zeigt aber auch, dass es nach wie vor Regelungsbedarf gibt. Der darf nicht bis ins Unendliche zeitlich ausgereizt werden. Denn bei allem Für und Wider: Ärzte müssen bei dem, was sie tun, rechtlich auf der sicheren Seite sein, um den Menschen, die ihre Hilfe brauchen, in jeder Lebenslage beistehen zu können – auch dann, wenn diese ihrem Leben selbst und selbstbestimmt ein Ende setzen wollen.

f.klaus@tlz.de