Klare Kante: Bitte bleiben Sie geduldig

Von keinem Weihnachtsfest ging in den vergangenen Jahrzehnten in Thüringen und Deutschland so viel Hoffnung aus wie von diesem: Während der weitaus größte Teil der Thüringer coronagerecht ein eher stilles Fest beging, zugleich aber fast 200 an Covid-19 Erkrankte in Thüringer Kliniken um ihr Leben kämpften, traf am zweiten Feiertagsmorgen in Thüringen der erste Impfstoff-Transport ein.

Und nur einen Tag später begann bereits die Impfkampagne, bei der zuerst die am meisten gefährdeten Thüringer an die Reihe kommen. Viele Menschen haben sich keine Feiertagspause gegönnt, sondern dazu beigetragen, dass das gelang. Viele haben - um es vielleicht ein wenig pathetisch zu sagen - durch ihr entschlossenes Handeln ein Licht in der Finsternis angezündet, das uns nun den Weg weist.

Kein Grund, leichtsinnig zu werden

Zwar wird es noch Monate dauern, bis die Durchimpfungsrate hoch genug ist, um wieder zu einem halbwegs normalen Leben, wie wir es bis zum Frühjahr 2020 kannten, zurückzukehren. Aber zumindest ist dieser Tag absehbar.

Gleichwohl ist jetzt nicht die Zeit, mit Blick auf den Impfstoff leichtsinnig zu werden. Das Coronavirus bleibt hochinfektiös und potentiell gefährlich, so dass wir uns alle noch lange, lange, lange an die Hygieneregeln mit Abstand, Kontaktvermeidung und Masketragen halten müssen.

Drängeln hilft niemandem

Genauso wie wir weiterhin Vernunft walten lassen und geduldig bleiben sollten. Wenn die Kassenärztliche Vereinigung am 4. Januar über eine Hotline und ihr Online-Portal mit der Terminvergabe für die Impfstellen beginnt, dann ist niemandem geholfen, wenn Drängler, die die Impfung zwar gerne sofort und gleich hätten, aber nicht zu den Verwundbarsten zählen, die Leitungen quasi lahmlegen.

Die Bilder, die leider bei der Ausgabe von FFP-2-Masken in vielen Apotheken zu beobachten waren, dürfen sich nicht auf diesem Terrain wiederholen. Jeder, der die kostenlose Impfung will, wird sie - Stand heute - bis zum Herbst bekommen.

Und bis dahin können und müssen wir das Virus mit den Regeln in Schach halten, die wir in den vergangenen Monaten so gut eingeübt haben. Die Aussicht darauf, Weihnachten 2021 wieder unbeschwert feiern zu dürfen, sollte uns doch die Kraft geben, das durchzustehen.