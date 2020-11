Klare Kante: Bürokratische Hürden

Corona hat so manche Schwächen im System offenbart. Dazu zählen auch teils antiquierte Festlegungen in der Thüringer Kommunalordnung.

In dem Regelwerk sind keine Videokonferenzen oder ähnliche Formate vorgesehen. In Pandemiezeiten, in denen die Gremien mitunter nicht zusammenkommen dürfen, kann das die Arbeit durchaus beeinträchtigen.

In der ThürKO ist zwar immerhin ein Eilentscheidungsrecht vorgesehen, das den kommunalen Oberhäuptern weitgehend freie Hand bei wichtigen Entscheidungen gibt. Dennoch sollte so etwas nicht überstrapaziert werden. Und im 21. Jahrhundert gehört die Möglichkeit virtueller Konferenzen einfach dazu. Zumal sie Abläufe erleichtern und Zeit sparen können.

Insofern ist eine Änderung der Kommunalordnung sinnvoll. Allerdings sollte die Krise nicht dazu genutzt werden, all das im neuen Gesetz unterzubringen, das man immer schon mal durchsetzen wollte.

Diesen Vorwurf muss sich Rot-Rot-Grün jetzt gefallen lassen. In Teilen drängt sich nämlich der Eindruck auf, die Regierungskoalitionäre wollten unter dem Deckmantel erhöhter Transparenz die Macht der Kommunalchefs nachhaltig einschränken. Dies würde aber nur Sinn machen, wenn die Gefahr bestünde, dass demokratische Abläufe durch zu einflussreiche Landräte und Bürgermeister Schaden nähmen.

Das ist sicher nicht der Fall.

So scheinen die Vorschläge von Linken, SPD und Grünen vor allem geeignet, bürokratische Hürden aufzubauen und die Arbeit von Kreistagsmitgliedern, Stadträten sowie Behörden zu erschweren.

Bereits jetzt ist es nicht mehr leicht, Thüringer zu finden, die sich für das wichtige ehrenamtliche Engagement in ihrer Kommune begeistern lassen. Ein verschlimmbessertes Gesetz mit zusätzlichen Hürden darf diesen Effekt nicht auch noch verstärken.

