Klare Kante: Der letzte Zug ist abgefahren

Alte Kursbücher lügen nicht: Es gab Zeiten in Deutschland, da fuhren deutlich mehr Züge als heute. Und sie waren auf manchen Strecken genauso schnell unterwegs. Vor allem kam man mit der Bahn in entlegene Regionen, weil das Streckennetz dichter gewesen ist. Aber diese Nebenbahnen wurden eingestellt, als immer weniger Fahrgäste in den Zügen saßen. Auf mehr als 560 Streckenkilometern in Thüringen ist der letzte Zug längst abgefahren.

Und so mutet es etwas nostalgisch an, wenn Bahnromantiker um die Wiederinbetriebnahme einer Eisenbahnstrecke kämpfen. Dennoch mag sich der Kraftakt in der einen oder anderen Region lohnen, vorausgesetzt es gibt ein Konzept, wie die Strecke wirtschaftlich betrieben werden könnte. Nicht nur auf Fahrgastzahlen kommt es dabei an, sondern auch auf Güterverkehr, der die Straße entlasten und die Strecke auslasten könnte. Und vor allem braucht es die Unterstützung der Bevölkerung, den politischen Willen aller Beteiligten und nicht zuletzt einen langen Atem, um solch ein Projekt zum Erfolg zu führen. Jahrelang darüber zu reden, ohne dass sich etwas tut, ist kontraproduktiv.

So wichtig es ist, den öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland zu stärken und eine Mobilitätswende herbeizuführen, so unsinnig wäre es, eine ehemals unwirtschaftliche Eisenbahnstrecke wiederzubeleben. Wo sich schon in den 1990er-Jahren zu wenig Menschen für den Zug entschieden und stattdessen das Auto gewählt haben, werden auch künftig nicht genügend mit der Bahn fahren. Da kann der Takt noch so günstig und das Ticket allumfassend sein.

Das Land Thüringen und die Netzbetreiber haben andere Hausaufgaben zu erledigen: Sie sollten das aktuelle Streckennetz erhalten und ertüchtigen, auf viel befahrenen Strecken den Fahrplan verdichten. Das wäre ein Riesenerfolg.

