Klare Kante: Der Opfer gedenken

Jetzt hat Stephan B. eine große Bühne. Und er hat viel zu sagen – über sich. Gleich am ersten Prozesstag wegen Mordes und mehrfachen Mordversuchs tut er sich leid. Das ist sein Recht – und damit zeigt er deutlich, welche Defizite seine Persönlichkeit prägen. Die von ihm hingerichtete Passantin war ein Zufallsopfer. In seiner wirren Welt musste die 40-Jährige sterben, weil ihn sonst seine Internet-Fans ausgelacht hätten. Später hat er noch einen jungen Malerlehrling ebenso brutal ums Leben gebracht.

Das Selbstmitleid des Angeklagten ist erwartbar. Der End-Zwanziger hat trotz guter Voraussetzungen nie etwas auf die Reihe gebracht in seinem Leben und bei Mutti gewohnt, die seine zumindest im Ansatz bekannten Ansichten nicht als übel, sondern als üblich einschätzte, wie sie bald nach dem Attentat äußerte. Täter-Eltern dürfen das. Auch im Zusammenhang mit dem NSU war zu hören, dass der eine Uwe doch eigentlich ein guter Junge gewesen sei.

Wenden wir also den Blick von den familiären Abgründen und missratenen Söhnen weg und schauen auf die Opfer von Halle: Die erschossene Passantin war eine Frau, die es im Leben nicht leicht hatte und die doch versuchte, mit Fröhlichkeit ihrem Hobby nachzugehen. Der junge Mann, der im Dönerladen erschossen wurde, hatte erst kurz zuvor mit großen Hoffnungen seine Ausbildung begonnen. Und was ist mit den vielen Menschen, die in der Synagoge um ihr Leben fürchten mussten? Sie werden so schnell diese Todesangst nicht verarbeiten können. Sie werden der Ruhe misstrauen.

Das Gericht muss sich vorrangig um die gerechte Strafe für den Täter kümmern. Vor welchem Gericht stehen eigentlich diejenigen, die Stephan B. bei seiner mörderischen Tour zugeschaut haben?! Die Gesellschaft ist aufgerufen, den Beinahe-Opfern beizustehen und der Getöteten würdig zu gedenken.

