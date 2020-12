Klare Kante: Die Lehre darf nicht leiden

Elmar Otto über die Ausbildungssituation in Corona-Zeiten

Der Mangel an Fachkräften ist seit Jahrzehnten in Thüringen ein Thema. Anfangs waren es nur wenige eindringliche Appelle von Arbeitsmarktpolitikern, Gewerkschaftern und Firmenchefs. Aber weil der Laden insgesamt lief, wurden die Warnungen oft in den Wind geschrieben.

Inzwischen machen die fehlenden Experten, ob im Handwerk oder in der Industrie, den Betrieben längst zu schaffen. Besonders prekär ist die Situation seit langem in Altenheimen und Kliniken.

Bereits ohne Corona arbeiten Pflegepersonal und Krankenschwestern viele Jahre schon am Limit. Die Pandemie jedoch verschärft die Lage. Mitarbeiter schieben Sonderschichten über die Belastbarkeitsgrenze hinaus. Die Folge sind zunehmende Ausfälle. Nur Ersatz für die ausgebrannten Kollegen gibt es nicht mehr.

Der DGB berichtet davon, dass Arbeitnehmer, aus der Not geboren, dazu übergehen, Pflegeschüler in Heimen und Krankenhäusern einzusetzen, um die Lücken zu stopfen. Im Handwerk sollen Firmen, mangels personeller Alternativen, ihre Lehrlinge an Berufsschultagen im Betrieb arbeiten lassen.

Noch ist das Kammern und Landesregierung zufolge kein bekanntes Problem. Vielleicht war es aber bislang nur nicht gravierend genug. Doch soweit sollte es auch gar nicht erst kommen.

Die Ausbildung darf unter der anhaltenden Krise nicht leiden. Alles andere würde bedeuten, dass die Unternehmen im Freistaat aus kurzsichtigen Erwägungen die Zukunft junger Menschen und ihre eigene Zukunft aufs Spiel setzen.

Haben sich schlechte Ausbildungsbedingungen einmal herumgesprochen, wird es noch schwerer werden, die besten Fachkräfte im Land zu halten oder überhaupt für Thüringen zu begeistern.

Deshalb darf es eine „Generation Corona“, der die Perspektive fehlt, nie geben.

