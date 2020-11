Klare Kante: Die Sache aussitzen

Was Digitalisierung im Gesundheitswesen kann, oder besser: nicht kann, das sieht jeder Patient allein schon an seiner elektronischen Gesundheitskarte: Bisher steht auf ihr nicht viel mehr als der Name, die Adresse und das Geburtsdatum des Versicherten. Einen wirklichen Nutzen hätte die Karte erst, wenn sie auch Notfall- und Medikationsdaten enthielte und jeder behandelnde Arzt diese auslesen könnte. Doch da es einen gewissen Aufwand bedeutet, eine solch moderne, sichere, patienten- und arztdienliche elektronische Kommunikation auf den Weg zu bringen, kam das Ganze bisher nur – um es mal euphemistisch zu formulieren – sehr schleppend voran.

Genau deshalb gibt Bundesgesundheitsminister Spahn nun den Digitalisierungstreiber. Und nicht nur das: Er stellt für die von den Bundesländern seit Jahren investiv vernachlässigten Krankenhäuser auch eine ordentliche Summe Geldes zur Verfügung.

Nur: Wenn der Bund schon für die Länder in die Bresche springt, dann will er sie nicht ganz aus der Verantwortung entlassen. Er erwartet vielmehr, dass sie knapp ein Drittel der Investitionskosten beisteuern.

Hier muss nun auch Thüringen endlich Farbe bekennen: Wenn es seine Krankenhaus-Landschaft so erhalten will, wie sie im Moment ist, dann muss es sie auch auskömmlich finanzieren. Dann muss es genügend Geld zur Verfügung stellen, damit die Kliniken ihre bauliche und medizintechnische Infrastruktur erneuern können. Und dann kommt das Land auch nicht umhin, Geld für einen Digitalisierungsschub locker zu machen.

Wenn das alles nicht gewollt ist, wenn das Land lieber innovativere Strukturen will, damit das Fachpersonal reicht und zugleich die Versorgungsqualität steigt, dann muss es sich auch dazu bekennen. Und nicht durch Untätigkeit die Sache gewissermaßen aussitzen.

