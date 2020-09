Klare Kante: Ein Lob des Eigensinns

Selten hat man Thüringer Kulturleute und Kommunalpolitiker so einmütig erlebt wie beim Unesco-Welterbe-Symposium in Bad Liebenstein. Was als Informationsveranstaltung mit Experten geplant war, geriet faktisch zu einem Aufbruchsignal, das kulturelle Erbe der Residenzen derart zu profilieren und zu entwickeln, dass es sich des Unesco-Labels – und der weltweiten Anerkennung – würdig erweist. Zur allgemeinen Verblüffung gab es dafür von auswärtigen Fachleuten die hellste Ermunterung.

Da liegt ein langer und steiniger Weg vor uns, den wir Thüringer – gleich ob aus Altenburg oder dem Wartburgkreis, aus Sondershausen oder der Rhön – nur gemeinsam beschreiten können. Zumindest ein Erfolg ist uns dabei gewiss: Je mehr wir über diese prägende Geschichte unseres Landes erfahren, desto mehr vergewissern wir uns unserer Identität. Wie wir wurden, wer wir sind: Der Schlüssel zu dieser Frage liegt in der Residenzkultur verborgen. Das eint und verbindet, ja erdet uns in einer Selbstversicherung, die angesichts einer so unüberschaubaren Weltlage einfach nur wohltut.

Zugleich erfährt der liebenswürdige Thüringer Eigensinn schon jetzt einen Adelsschlag, indem wir ihn in seinem Wesen als Prinzip des Föderalismus identifizieren. Trotzdem – und gerade deshalb – ist und bleibt das „Land der Residenzen“ immer noch ein „Land der Renitenzen“. Jegliche Zentralgewalt wird argwöhnisch beäugt und muss sich für ihr – allzu oft nivellierendes – Handeln rechtfertigen. In der Vielfalt, so lehrt die Geschichte, ruhen hingegen besondere Kreativkräfte. Sie zu mobilisieren, zu organisieren und mit Kompromissfähigkeit zum Wohl des Gemeinwesens zu moderieren, muss nun Aufgabe eines gemeinsamen Gremiums werden, in dem der Staatskanzleiminister stolz als Primus inter pares, als Erster un-ter Gleichen, agiert. – Die Welterbe-Initiative, sie muss zur Bürgerbewegung werden.