Klare Kante: Eine letzte Galgenfrist

Na, sowas! Da treffen sich die Bundeskanzlerin und sämtliche Ministerpräsidenten Deutschlands in einer fünfeinhalbstündigen Videokonferenz – und heraus kommt: Nichts. Das war Zeitverschwendung, könnten Kritiker behaupten. Andere mögen in diesem Nicht-Ergebnis einen demokratischen Diskurs erkennen, weil sich kein gemeinsamer Nenner zwischen den versammelten Krisenmanagern finden ließ.

Fest steht, es bleibt bei den bereits bekannten Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Über neue, weitreichendere Einschränkungen, wie sie sich beispielsweise Angela Merkel und Markus Söder gewünscht hätten, wird erst in der kommenden Woche beraten. Bis dahin läuft eine letzte Galgenfrist, um die sogenannten Inzidenzwerte weiter abzusenken. Bei aller berechtigten Sorge um unser strapaziertes Gesundheitssystem: Noch etwas abzuwarten ist eine weise Entscheidung.

Denn der exponentielle Anstieg der Infektionszahlen konnte abgebremst werden. Es sieht so aus, als stagnierten die Zahlen im Moment auf einem hohen Niveau. Sollten sich die vor zwei Wochen beschlossenen Maßnahmen bewähren, müsste sich das bis zur nächsten Ministerpräsidenten-Konferenz noch stärker in den Daten widerspiegeln. Unwahrscheinlich ist, dass die Inzidenzwerte so schnell sinken, wie wir uns das alle wünschen. Die angestrebten 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner im Durchschnitt der letzten sieben Tage wirken im Moment so unrealistisch wie der Besuch in einer Großraumdisco. Aber wenn bis zum nächsten Mittwoch eine weitere Stabilisierung eintreten sollte, wäre das ein Erfolg für alle Seiten – für die Politiker, die offensichtlich die richtigen Entscheidungen getroffen hätten, und für alle Menschen in diesem Land, denen noch stärkere Kontaktbeschränkungen erspart blieben.

