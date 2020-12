Klare Kante: Eine schöne Bescherung

Die Enttäuschung ist groß, etwas Verständnis dennoch vorhanden: Weihnachten wird in diesem Jahr anders sein – für die einen ruhiger, für die anderen einsamer. In jedem Fall überschaubar, zumindest was die Zahl der häuslichen Besucher anbelangt. Das ist vor allem für jene bedauerlich, die sich auf Weihnachten freuen, weil es das Fest im Jahr ist, an dem die weit verzweigte Familie mal wieder zusammenfindet.

Nun ist es nicht so, dass die harten Einschnitte rund um Weihnachten wie aus heiterem Himmel fallen. Im Gegenteil: Politiker bereiten uns seit Wochen darauf vor und finden immer drastischere Beschreibungen für das, was auf uns zukommen mag.

Wer ohne Schaum vorm Mund die Fakten prüft, wird feststellen, dass vieles von dem eingetreten ist, was uns die Bundeskanzlerin vor Wochen prognostiziert hat: mehr als 20.000 Neuinfektionen täglich, Krankenhäuser an der Grenze ihrer Belastbarkeit, ein nicht mehr nachvollziehbares Infektionsgeschehen. Was seinerzeit wie Panikmache klang, ist mittlerweile bittere Realität geworden.

Hand aufs Herz! Viele von uns erleben im Alltag, dass Corona reeller geworden ist, als es im Frühjahr je war. Vielleicht kennt nicht jeder einen Schwerkranken, der auf der Intensivstation liegt und beatmet werden muss, so wie es die Norditaliener in der ersten Welle erlebt haben. Aber Corona-Positive im Freundeskreis oder Kollegen in Quarantäne sind neue Normalität. Genauso wie die Angst vor einem schweren Covid-Verlauf.

Letzteres ist das Schlimmste in diesem verhexten Jahr. Neben allen wirtschaftlichen Katastrophen, die uns Corona bescherte, hat das Virus unsere Gesellschaft infiziert – uns misstrauischer werden lassen, noch mehr gespalten. Dagegen macht keine Impfung immun. Die Therapie gegen diese Krankheit muss erst noch erfunden werden.

