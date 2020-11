Klare Kante: Fassungslos vor dem Fernseher

Donald Trump ist ein Phänomen: Machtmensch, Manipulator, Menschenfänger. Und offenbar auch ein Wahlkämpfer, wie er im Buche steht. Denn dass er so viel Rückstand auf seinen demokratischen Herausforderer Joe Biden aufholen konnte, hatten ihm die wenigsten zugetraut.

Der Präsident der Vereinigten Staaten hat Massen von Wählern mobilisiert, die entweder für oder gegen ihn stimmen wollten. Das muss man ihm zugute halten. Aber der Moment in der Nacht, als er sich allen Ernstes zum Wahlsieger erklärte, obwohl in diversen Bundesstaaten noch kein Ergebnis vorlag, offenbarte die dunkle Seite dieses Politikers. Da war ihm die Demokratie gleichgültig, der Zusammenhalt in der Gesellschaft egal. Trump kämpfte auf verlorenem Posten und wie so oft mit unfairen Mitteln. Und der Zuschauer saß fassungslos vorm Fernseher.

Wähler müssen sich zwischen kleinerem oder größerem Übel entscheiden

Nicht nur wegen dieser Szene werden die Wahlen in die US-amerikanische Geschichte eingehen, ganz egal wer am Ende neuer oder alter Präsident sein wird. Denn diese Wahlen haben das amerikanische System an die Grenzen seiner Belastbarkeit geführt. Trump als Querulant und Biden als müder Vertreter eines politischen Establishments forderten nicht nur sich selbst, sondern das gesamte Volk dieses stolzen Landes heraus. Viele Wähler mussten sich zwischen dem kleineren oder größeren Übel entscheiden. Das Zwei-Parteien-System wirkte extrem schwach und angreifbar.

Im Vergleich dazu macht das deutsche Wahlsystem einen besseren Eindruck, so dringend es auch überarbeitet werden muss. Aber dass man hierzulande weder die Kanzlerin, noch den Bundes- oder einen Ministerpräsidenten direkt wählen darf, hat durchaus etwas für sich. Wenn es nur noch um die Person und fast gar nicht mehr um Inhalte geht, haben die Trumps dieser Welt leichtes Spiel.

